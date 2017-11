Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 07-11-2017 με κύρια χαρακτηριστικά βροχές και καταιγίδες οι οποίες πιθανόν να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις. Τα παραπάνω φαινόμενα θα διατηρηθούν και αύριο Τετάρτη 8-11-2017.και σταδιακά από το βράδυ θα εξασθενήσουν Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τους Δήμους της Περιφέρειας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων Παράλληλα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων Ελέγχουμε τα φρεάτια έξω από το σπίτι μας και βεβαιωνόμαστε ότι δεν είναι φραγμένα

Ελέγχουμε τις υδρορροές του σπιτιού μας αν λειτουργούν κανονικά.

Φροντίζουμε ώστε να γίνει καθαρισμός , απόφραξη και συντήρηση των φρεατίων στα οποία καταλήγουν τα νερά της βροχής και ανήκουν στην ιδιοκτησία μας.

Φροντίζουμε να υπάρχει σχάρα απορρόφησης των οβριών υδάτων για να μην πλημμυρήσουν αυλές και υπόγειοι χώροι.

Προσοχή σε αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Μεταβάλετε το πρόγραμμα των μετακινήσεών σας ώστε να μην συμπέσουν στην αιχμή των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για μέτρα αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pdm.gov.gr Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

