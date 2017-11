Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κλοπή γουναρικών μεγάλης αξίας διέπραξαν άγνωστοι δράστες σε γουνοποιητική επιχείρηση της Καστοριάς, η οποία έγινε αντιληπτή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες «σήκωσαν» περίπου 250 ακριβά γουναρικά, η αξία των οποίων αυτή τη στιγμή δεν έχει εκτιμηθεί. Θύμα είναι και πάλι ο ίδιος γουνοποιός, του οποίου η επιχείρηση είχε γίνει στόχος πριν από περίπου δύο χρόνια, οπότε οι επιτήδειοι δράστες είχαν αφαιρέσει περί τα 400 κομμάτια γουναρικών, αλλά δυστυχώς από τότε παραμένουν άφαντοι, παρά τις ενδελεχείς έρευνες των αστυνομικών Αρχών. Πρόκειται για την επιχείρηση Β.Μ. που βρίσκεται κοντά στο Δισπηλιό, επί της εθνικής οδού Καστοριάς Κοζάνης. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι οι δράστες είναι επαγγελματίες και ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού πρώτα απενεργοποίησαν τον συναγερμό του καταστήματος και μετά εισήλθαν στο εσωτερικό, όπου έκαναν «ανενόχλητοι» τη δουλειά τους, ενώ στη συνέχεια φόρτωσαν τα πανάκριβα κλοπιμαία σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν σε άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι άγνωστα ακόμη, αφού δεν υπάρχει πληροφόρηση από την Αστυνομία, όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Να σημειωθεί πάντως ότι οι κλοπές μεγάλων ποσοτήτων και ακριβών γουναρικών αποτελούν μάστιγα για τους γουνοποιούς της περιοχής, καθώς, σύμφωνα και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, μεγάλες επιχειρήσεις έχουν γίνει στόχος αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή κατά την οποία οι αδίστακτοι κακοποιοί απήγαγαν τον επιχειρηματία, τον οποίο οι Αρχές βρήκαν δεμένο σε άλλη περιοχή.

Ευτυχώς εκείνη η υπόθεση εξιχνιάστηκε και οι δράστες βρέθηκαν. Επίσης, πολλά είναι τα κρούσματα κλοπών στο λιανεμπόριο γουναρικών, κυρίως στα νησιά και σε τουριστικές περιοχές. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την συμπαράστασή του στον παθόντα επιχειρηματία, δηλώνοντας την εμπιστοσύνη στις αστυνομικές Αρχές ότι θα πράξουν ότι είναι δυνατόν για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την σύλληψη των δραστών. e-ptolemeos

