Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Σε μια εποχή που τα likes έχουν γίνει το νέο μέτρο απόδοσης της αξίας μας, δεν είναι λίγοι αυτοί που τα αξιοποιούν για να κερδίσουν χρήματα. Πόσο θα «άξιζε» λοιπόν το δικό σας προφίλ στο Instagram έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή;



Πόσες φορές έχετε μείνει έκπληκτη έχοντας ακούσει το ποσό που πήρε κάποια influencer για ένα ποστ στο Instagram; Για αρκετούς εκεί έξω ταsocial media δεν είναι απλά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, έκφρασης, αλλά και πηγή χρημάτων. Fashion, beauty, αλλά και lifestyle bloggers που μετράνε χιλιάδες followers στο Instagram και τα ποστ τους σαρώνουν από like και share, πλέον, θεωρούνται επιδραστικοί και κερδίζουν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά από την σοσιαλμιντιακή τους δράση. Η αλήθεια ειναι πως το να μπορείς μέσω των post σου επηρεάζεις τη γνώμη και τις προτιμήσεις των followers σου, μετράει. Και εννοούμε και σε ευρώ σε επίπεδο μάρκετινγκ. Όσο περισσότερους followers έχει ένα προφίλ (και ιδανικά όχι πληρωμένους, αλλά οργανικούς) τόσο πιο ελκυστικο είναι για τις εταιρείες και τα brands που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους μέσω αυτών.



Αν έχετε λογαριασμό στο Instagram που, αυτή τη στιγμή θεωρείται ο «βασιλιάς» των social media, σίγουρα ακολουθείτε κάποιους από τους σύγχρονους εγχώριους και διεθνείς influencers και, χωρίς να μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, κάτι μου λέει πως δεν είναι λίγες οι φορές που έχετε σκεφτεί πόσο ωραίο θα ήταν να μπορούσατε να το κάνετε κι εσείς αυτό. Δεν είναι ντροπή. Αν η συγκεκριμένη τακτική μπορεί να σε βοηθήσει να βγάλεις κάποιο έξτρα εισόδημα, γιατί να μη το προσπαθήσεις; Μάλιστα, αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ποντάρω ότι δεκάδες κορίτσια εκεί έξω πατάνε «Δημοσίευση» στο Instagram με στόχο να «χτίσουν» ένα προφίλ που θα αρέσει, να αποκτήσουν followers, άρα επιδραστικότητα, άρα φήμη, άρα κάποια χρήματα. Δεν είναι όμως μόνο οι mega ingfuencers με τους χιλιάδες ή εκατομμύρια follοwers. Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίζει να παίζουν δυνατά στο παιχνίδι και οι λεγόμενοι micro influencers (δηλαδή άτομα με μικρότερο σε αριθμό κοινό, αλλά ισχυρό engagement προς τους followers τους). Μάλιστα, όλα και πιο συχνά προτιμώνται από τις εταιρείες, αφού, τις περισσότερες φορές, οι celebrities ή τοπ inffluencers είναι οικονομικά απλησίαστοι. Σε αυτό το σημείο, έρχεται λοιπόν ένα σάιτ που μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τι αξία θα είχε ένα προιοντικό ποστ στο δικό σας προφίλ; Και το όνομα αυτού inkifi.com το οποίο έχει αναπτύξει ένα σύστημα που μεταφράζει το προφίλ σας σε αξία ανά ποστ. Η χρήση του είναι πολύ απλή. Εισάγετε το όνομα του λογαριασμού σας στο Instagram μέσα στο ειδικό πλαίσιο και, με ένα κλικ, σας βγάζει την αξία που θα είχε ένα ποστ σας (σε λίρες και από κάτω σε δολάρια). Θα ήταν τεράστιο ψέμα να πω ότι δεν μπήκαμε στον πειρασμό να το δοκιμάσουμε. Η Νάνσυ Μητροπούλου μας (@nansymitropoulou) που δεν ανεβάζει συχνά, αλλά έχει 948 followers, το σάιτ υπολόγισε ότι κάθε της ποστ θα άξιζε 5,40 δολάρια. Αν όμως, για παράδειγμα, πληκτρολογήσετε το όνομα Eleni Menegaki και αντικρίσετε το νούμερο θα χρειαστούν κάποια λεπτά για να μαζέψετε το πεσμένο σας σαγόνι. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς, αλλά αν σας βγάλει παραπάνω από 5,40 δολάρια μη μου το πείτε καλύτερα. bovary loading…

