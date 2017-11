Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η εμπειρία του φαγητού επηρεάζεται από μια σειρά απροσδόκητων παραγόντων, από τα χρώματα μέχρι τη μουσική που ακούμε όταν τρώμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το μυαλό μας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο πόσο ικανοποιημένοι αισθανόμαστε μετά από ένα γεύμα. Γι’ αυτό ένας απλός και εύκολος τρόπος για να τρώτε λιγότερο είναι να «παίξετε» με το μυαλό σας και να το ξεγελάσετε. Σύμφωνα με έρευνες η επιλογή του χρώματος του πιάτου μπορεί να ωθήσει κάποιον στο να κάνει λιγότερες ή περισσότερες ανθυγιεινές επιλογές στο φαγητό.



Αν προσπαθείτε να μειώσετε το φαγητό που καταναλώνετε τότε ένα είναι το χρώμα που πρέπει να έχει το σερβίτσιο σας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας, εάν θέλετε να χάσετε βάρος θα πρέπει να αγοράσετε κόκκινο σερβίτσιο αφού όταν τρώτε σε κόκκινα πιάτα και πίνετε από κόκκινα ποτήρια, μειώνετε την ίδια στιγμή την κατανάλωση ποτού και φαγητού κατά 40%! Η έρευνα έγινε από Γερμανούς και Ελβετούς επιστήμονες και ο πρωταρχικός τους στόχος ήταν να διαπιστώσουν πόσο επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο το χρώμα στο θέμα της τροφής. Για να καταλήξουν στο συμπέρασμα τους, ζήτησαν από 41 μαθητές να πιουν τσάι από φλιτζάνια που είχαν κόκκινες ή μπλε ετικέτες. Παρατήρησαν ότι οι φοιτητές έπιναν λιγότερο τσάι από τα φλιτζάνια με κόκκινες ετικέτες. Η μείωση έφτανε μέχρι και το 44%.



Στην επιθεώρηση «Appetite», οι επιστήμονες εξηγούν πως αυτό συμβαίνει πιθανόν γιατί το κόκκινο χρώμα έχει συσχετιστεί με την ιδέα του κινδύνου και του απαγορευμένου! bovary loading…

