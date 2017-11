Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος καλεί τα μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών, Καφενείων, Κέντρων Ψυχαγωγίας, Ειδών Εστίασης & Συναφών Επαγγελμάτων Γρεβενών, σε συνάντηση με θέμα: «Προγραμματισμός εκδηλώσεων Αποκριάς Γρεβενών 2018». Η συνάντηση θα γίνει στο Επιμελητήριο Γρεβενών, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 18:30.

