Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

«Oι ελεγκτές δεν έχουν να γκρινιάξουν για τίποτα», γράφει η γερμανική εφημερίδα Badische Zeitung, τονίζοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση εκπληρώνει τα προαπαιτούμενα των διεθνών πιστωτών». Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αντίθετα με το παρελθόν, όπου ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, δεχόταν διαρκώς κριτική από τους ομολόγους του, στο σημερινό Eurogroup στις Βρυξέλλες αναμένεται να επικρατήσει φιλικότερη ατμόσφαιρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ελλάδας. Όπως τονίζεται για πρώτη φορά στη σχεδόν οκτάχρονη πλέον, ιστορία της ελληνικής διάσωσης, τα πράγματα δείχνουν ότι το πρόγραμμα προσαρμογής θα μπορούσε να κλείσει επιτυχώς.



«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης, η τρέχουσα επιθεώρηση της πορείας εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος εξελίσσεται μέχρι στιγμής απρόσκοπτα», γράφει η εφημερίδα. Η Badische Zeitung υποστηρίζει ότι μετά από πολλές ψευδαισθήσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται να βρίσκεται πλέον στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, τον Αύγουστο του 2018 εκπνέει το τρέχον πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα και ένα τέταρτο πρόγραμμα δεν θα μπορούσε πολιτικά να επιβληθεί στην Ευρωζώνη. Για αυτό το λόγο, συνεχίζει το δημοσίευμα, ο Ελληνας πρωθυπουργός πρέπει να μεριμνήσει ώστε από τα μέσα του 2018 η χώρα του να είναι σε θέση να επαναχρηματοδοτηθεί με λογικούς όρους από τις διεθνείς χρηματαγορές.



Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται επίσης στις θετικές επιδόσεις της Αθήνας στο ζήτημα της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, με την καταγραφή υψηλότερου πρωτογενούς πλεονάσματος από τον αρχικό στόχο (2,8% του ΑΕΠ αντί 1,75%), ενώ υπογραμμίζεται ότι οι διεθνείς χρηματαγορές ανταμείβουν τα επιτυχή αποτελέσματα της οικονομικής εξυγίανσης της χώρας και αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολογιακών τίτλων. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Νοέμβριος 6th, 2017 at 18:04 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.