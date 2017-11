Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μια μικρή περιπέτεια υγείας κάνει όλους μας να αντιλαμβανόμαστε τις πραγματικές προτεραιότητες στη ζωή μας. Εκτός από τα αυτονόητα όμως, αναδεικνύεται και η αδήριτη ανάγκη της ύπαρξης στον τόπο που ζεις, ικανής και αξιόπιστης μονάδας υγείας που να μπορεί να υποστηρίζει τον καθέναν μας σε μια ανάλογη στιγμή. Η ολιγοήμερη παραμονή μου στην Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, με έκανε ειλικρινά να αισθανθώ μεγάλη ικανοποίηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, τον επαγγελματισμό, την αρτιότητα και την ευγένεια ιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου μας, οι οποίοι αγόγγυστα προσέφεραν την φροντίδα τους ανεξαιρέτως σε όλους τους ασθενείς παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Επιστρέφοντας στην κανονικότητα της καθημερινότητας, έχω την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια, τόσο όλους αυτούς που επιμελήθηκαν για την αποκατάσταση της υγείας μου, αλλά και όλο το υπόλοιπο ιατρικό και μη προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, οι οποίοι αποδεικνύουν καθημερινά το πόσο απαραίτητο και αποτελεσματικό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας μιας χώρας για τους πολίτες της καθώς και το πόση βαρύτητα πρέπει να δώσουμε στην περαιτέρω υποστήριξη και αναβάθμιση του. Γρεβενά 06 Νοέμβρη 2017 Χρήστος Τριγώνης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γρεβενών

This entry was posted on Δευτέρα, Νοέμβριος 6th, 2017 at 15:07 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.