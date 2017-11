Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Πόσες φορές έχετε φάει μόνη σας στο σπίτι; Να γιατί, αν θέλετε να διατηρήσετε την υγεία σας σε καλά επίπεδα, πρέπει να αρχίσετε να κόβετε σιγά σιγά αυτή τη συνήθεια. Ζούμε σε μια χώρα όπου τα μεγάλα τραπέζια με συγγενείς και φίλους είναι παράδοση, όλοι, πάνω-κάτω, έχουμε ζήσει την ευτυχία που σου προσφέρει ένα γεύμα με ανθρώπους που αγαπάς και νιώθεις άνετα. Επιπλέον, οι περισσότεροι μεγαλώσαμε με γονείς που κάθε λίγο και λιγάκι έλεγαν πόσο σημαντικό είναι να μαζεύεται η οικογένεια στο σπίτι την ώρα του φαγητού (αθάνατα κυριακάτικα τραπέζια). Απ’ ότι φαίνεται είχαν δίκιο, αφού το να τρως με παρέα δεν συσφίγγει απλώς τους δεσμούς μεταξύ των συνδαιτημόνων, αλλά βοηθά και στην υγεία. Από την άλλη, υπάρχουν κι αυτές οι μέρες που δεν έχετε καν όρεξη για φαγητό από την κούραση πόσο μάλλον για επικοινωνία και συζήτηση. Κι όμως. Και πάλι είναι προτιμότερο να επιδιώξετε να γευματίσετε μαζί με κάποιον, αντί να ολοκληρώσετε το γεύμα σας μόνη στη δουλειά ή στο σπίτι. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από το επιστημονικό περιοδικό Obesity research & Clinical Practice, το να καθόμαστε μόνοι μας για φαγητό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία μας. Η μελέτη διαπίστωσε πως όσοι έτρωγαν μόνοι τους 2 φορές την ημέραήταν πιο επιρρεπείς στο να εμφανίσουν υψηλή χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση και συμπτώματα που προμηνύουν το διαβήτη σε σύγκριση με άτομα που έτρωγαν μαζί με άλλους και των οποίων οι τιμές στα παραπάνω ήταν σημαντικά χαμηλότερες.



Η έρευνα που εξέτασε τον τρόπο διατρφοής 7,725 αντρών από τη Βόρεια Κορέα απέδειξε ότι όσοι γευμάτιζαν μόνοι είχαν 45% μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενώ το ρίσκο να αποκτήσουν μεταβολικό σύνδρομο ήταν κατά 64% αυξημένο. Παράλληλα με αυτή την έρευνα όμως ήρθαν στο φως και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις διατροφικές μας συνήθειες και την υγεία μας. Σύμφωνα με την Annalijn Conklin, αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακευτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο British Columbia, το κοινωνικο και οικονομικό status του καθενός, καθώς και ο τρόπος ζωής παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Για την ακρίβεια δήλωσε: «Οι άντρες που δεν είναι παντρεμένοι και έχουν τη συνήθεια να τρώνε μόνοι τους, είχαν ακόμα χειρότερα αποτελέσματα στις εξετάσεις τους και αυτό δείχνει πόσο σχετίζονται οι κοινωνικές μας σχέσεις με την ποιότητα της διατροφής μας». «Επιπλέον, αυτά που μας αγχώνουν στη ζωή, αλλά και η έλλειψη ύπνου, παίζουν ρόλο και έχει σημειωθεί οτι επηρεάζουν το μεταβολισμό μας», συμπλήρωσε η Dr. Conklin.



Πριν λοιπόν στρώσετε τραπέζι για έναν στο σπίτι, ξανασκεφτείτο το. Όσο για τις ώρες που είστε στη δουλειά; Πιάστε τον ή την συνάδελφο με τον οποίο νιώθετε περισσότερη οικειότητα και συγχρονίστε τις πείνες σας! bovary loading…

