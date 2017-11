Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) -μοναδικού μετόχου του Ταμείου. Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο κ. Άρης Ξενόφος, ενώ το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται με τον κ. Γιώργο Μαρίνο στη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους.



Η νέα σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ έως ως εξής: 1. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Άγγελος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Γιώργος Μαρίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την 1η Ιουλίου 2020. Η κυρία Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, απερχόμενη Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ αφού καλωσόρισε τα νέα μέλη του ΔΣ, ανέφερε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε έναν κύκλο στην διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, φέροντας σε πέρας μεγάλα έργα, με χαρακτηριστικότερα την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του ΔΑΑ αντί 600 εκατ. ευρώ, την πώληση του 67% του ΟΛΘ έναντι 231,9 εκατ. ευρώ, προχωρώντας τον νέο διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ, κάνοντας καθοριστικά βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Ελληνικό. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η πώληση του Αστέρα, καθώς και η υπογραφή 34 συμβολαίων στα ακίνητα με συνολική αξία περί τα 200 εκατ. ευρώ. Συνεχίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας με την προσέλκυση σημαντικών άμεσων επενδύσεων και πολύ σύντομα θα βγουν νέοι οι διαγωνισμοί για την παραχώρηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, όπως η Εγνατία Οδός και οι μαρίνες Αλίμου και Χίου». Ο νέος Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος δήλωσε με τη σειρά του ότι «το Ταμείο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που έχει περιέλθει στην κατοχή του, χρησιμοποιώντας πιο δημιουργικά όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του με γνώμονα την μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο για το ελληνικό δημόσιο, όσο και συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου δεν είναι μία στείρα διαδικασία πώλησης ή παραχώρησης τους προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Αποτελούν ένα αναπτυξιακό πυλώνα για την εθνική οικονομία, δημιουργώντας υπεραξία μέσα από σημαντικές άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, οι οποίες επιστρέφουν πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος». Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ριχάρδος Λαμπίρης από την πλευρά του τόνισε: «Το νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι τώρα σε πλήρη σύνθεση, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να υλοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την αποστολή του, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις επιτυχίες του παρελθόντος και το προσωπικό υψηλού επιπέδου του ΤΑΙΠΕΔ. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να πετύχουμε». Ποια είναι τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Άρης Ξενόφος γεννήθηκε το 1963. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και τη διαχείριση κεφαλαίων. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Alpha Asset Management και Διευθύνων Σύμβουλος στη Eurobank Asset Management.



Σε διεθνές επίπεδο, ήταν Πρόεδρος στη Eurobank FMC στο Λουξεμβούργο και στη Eurobank MFMC στη Ρουμανία. Το 2015 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και διαχειρίστηκε με επιτυχία το σημαντικό έργο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Έχει διατελέσει μέλος ανώτατων διοικητικών επιτροπών στη Eurobank, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) και μέλος του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc in Economics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Ριχάρδος Λαμπίρης γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Project Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport and Finance από το City University της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει εργαστεί ως μηχανολόγος στην Rockwell Golde και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική καλύπτοντας τόσο τις αγορές της Ελλάδας όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε οργανισμούς όπως η EFG Telesis Finance και η HSBC Bank plc. Από το 2006 διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της HSBC Bank plc για την Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου γεννήθηκε το 1976. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων και ειδικεύεται στο real estate, καθώς και στη διαχείριση και αξιολόγηση ακινήτων. Είναι Ορκωτός Εκτιμητής (MRICS), πιστοποιημένη από το Υπουργείο Οικονομικών και Εξεταστής επαγγελματικής επάρκειας. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University of London (BSc Property Valuation & Finance και MSc Property Investment αντίστοιχα), ενώ κατέχει Diploma στα Micro-Economics από το London School of Economics. Έχει διατελέσει Ανώτερο Στέλεχος, υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ακινήτων σε πολυεθνικές εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Αγγλία, Μάλτα, Κύπρος), με κύρια έμφαση σε σύνθετα αναπτυξιακά έργα. Από το 2011, ως συνεργάτης της Cushman & Wakefield, συνεργάστηκε με πολλούς θεσμικούς φορείς και ομίλους εταιρειών. Τον Απρίλιο του 2015 ανέλαβε την θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ του Ταμείου και τον Μάιο 2017 την θέση της Προέδρου ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Άγγελος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Άγγελος Βλάχος γεννήθηκε το 1970. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με Master στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το University of Sussex και κάτοχος PhD του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, μετακινήθηκε στη διεθνή τουριστική αγορά ως επιτελικό στέλεχος. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού ως εμπειρογνώμονας σε θέματα δημόσιας τουριστικής πολιτικής και διευθυντής στο Γραφείο ΕΟΤ Κίνας. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ερευνητικά σε θέματα τουριστικής στρατηγικής και ανάπτυξης και διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γιώργος Μαρίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε το 1956. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία πάνω από 33 χρόνια, στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στην πιστοδότηση επιχειρήσεων. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Πίστης της Eurobank από το 2005 έως το 2014. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος των εταιρειών EFG Leasing, EFG Factors, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, της Bancpost Romania, της Eurobank TEKFEN SA, καθώς και μέλος των επιτροπών Διοίκησης και Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων. Σήμερα είναι μέλος ΔΣ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK.

