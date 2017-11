Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ζουμερά και τραγανά, ιδανικά για ένα γρήγορο πιάτο. Υλικά για 4 άτομα 6 μπούτια κοτόπουλου

1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας νερό

2 κουταλιές της σούπας μέλι

2 κουταλιές ξύδι βαλσάμικο

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon

1 κουταλιά μελάσα

1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο σκόρδο

1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο

1/2 κουταλιά του γλυκού αλάτι

1/4 κουταλάκι φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι Εκτέλεση Σε ένα μπολ ανακατεύετε όλα τα υλικά με ένα σύρμα εκτός από το κοτόπουλο. Ζεσταίνετε το λάδι σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Πασπαλίζετε το κοτόπουλο με αλάτι και πιπέρι. Ρίχνετε το κοτόπουλο στο τηγάνι, το τσιγαρίζετε από όλες τις πλευρές. Προσθέστε το μείγμα μελιού στο τηγάνι, γυρίζοντας το κοτόπουλο μια φορά. Μειώνετε την θερμότητα σε μεσαία προς χαμηλή. Σκεπάζετε και μαγειρεύετε για 15 λεπτά ή μέχρι το κοτόπουλο να αποκτήσει ένα χρυσαφί χρώμα, γυρίζοντας το κοτόπουλο κάθε 5 λεπτά. Βγάζετε από την εστία το τηγάνι και αφήνετε να κρυώσει για 15 λεπτά. Σερβίρετε αν θέλετε με ρύζι.

