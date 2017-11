Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον πανικό σκόρπισε ένοπλος που άνοιξε πυρ σε εκκλησία κοντά στο Σαν Αντόνιο του Τέξας προκαλώντας ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο στις ΗΠΑ και σκοτώνοντας 26 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκκλησία Βαπτιστών στο Sutherland Springs, ενώ όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης έπεσε νεκρός μετά την επίθεση. Ο μακελάρης, που έδρασε μόνος, εισέβαλε κατά τις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα) στην εκκλησία και ξεκίνησε να πυροβολεί κόσμο. Οι αρχές του Τέξας επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 26, 23 από τους οποίους σκοτώθηκαν μέσα στην εκκλησία, δύο έξω από αυτήν, ενώ ένας έχασε τη ζωή του υποκύπτοντας στα τραύματα μετά τον πυροβολισμό. Δύο αστυνομικές πηγές ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης, λέγοντας ότι είναι ο 26χρονος Ντέιβιν Πάτρικ Κέλει (Devin Patrick Kelley). Σύμφωνα με εκπρόσωπο των δυνάμεων αεροπορίας, ήταν μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και υπηρετούσε στο τμήμα εφοδιασμού στο αεροδρόμιο στο Νέο Μεξικό. Εκπρόσωπος του τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, περιέγραψε νωρίτερα τον μακελάρη ως έναν λευκό νεαρό άνδρα, ντυμένο στα μαύρα και με αλεξίσφαιρο γιλέκο. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, όταν ο ένοπλος έφυγε από την εκκλησία κάτοικος της περιοχής άρπαξε το δικό του τουφέκι επιστρέφοντας τα πυρά. Ακολούθησε τον δράστη, ο οποίος εξετράπη της πορείας του και τράκαρε το αυτοκίνητό του. Η αστυνομία βρήκε τον μακελάρη νεκρό στο όχημά του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κυβερνήτης του Τέξας χαρακτήρισε την επίθεση ως την πιο αιματηρή που έχει γνωρίσει ποτέ η Πολιτεία. Τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 20 τραυματίες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Το αμερικανικό μέσο CBS αναφέρει ότι εξάχρονο αγόρι πυροβολήθηκε τέσσερις φορές και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο. Πολλοί τραυματίες, όπως μεταδίδει το Associated Press, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αφότου πυροβολήθηκαν. Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού KSAT 12, από τις πρώτες που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης, μεταφέροντας πληροφορίες που άκουσε από κατοίκους της περιοχής, ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν από τον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας και ύστερα σημειώθηκαν και στον εσωτερικό. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε άνδρα να εισβάλλει στην εκκλησία και στη συνέχεια να πυροβολεί κατά των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, περί τα 50 άτομα ήταν συγκεντρωμένα στο εσωτερικό της εκκλησίας. Ο πάστορας της πρώτης εκκλησίας των Βαφτιστών, Φρανκ Πόμεροι, δήλωσε στο δίκτυο ABC ότι η 14χρονη κόρη του, Άναμπελ, βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς. Εκείνος δεν βρισκόταν στην εκκλησία την ώρα της επίθεσης.

Μιλώντας από το Τόκιο για το αιματηρό περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπδήλωσε ότι δεν περιγράφεται με λόγια ο πόνος και η θλίψη «που αισθανόμαστε γα τα θύματα». Διανύει τη δεύτερη ημέρα της πρώτης περιοδείας του στην Ασία, στην οποία αναμένεται να εστιάσει στο πρόβλημα με τη Βόρειο Κορέα και σε θέματα εμπορίου. «Ας έχει ο Θεός καλά τους ανθρώπους στο Sutherland Springs του Τέξας. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του FBI. Παρακολουθώ την κατάσταση από την Ιαπωνία» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στο Twitter, μετά την επίθεση. Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. 38,12238,122 Replies



139,898139,898 likes Twitter Ads info and privacy Επί τάπητος αναμένεται να τεθεί το θέμα της οπλοκατοχής, με τον Γερουσιαστή και μέλος των Δημοκρατικών, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ να καλεί το Κογκρέσο να αναλάβει δράση, στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Λας Βέγκας που άφησε πίσω της 58 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες. Ο κυβερνήτης του Τέξας δήλωσε, νωρίτερα, ότι θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό και ότι αναμένεται να συναντηθεί με οικογένειες, τοπικούς παράγοντες και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. Greg Abbott ✔@GregAbbott_TX I’m in route to #SutherlandSprings to meet with families, local, state & federal officials, and a public briefing to follow. #txlege 750750 Replies



4,1464,146 likes Twitter Ads info and privacy Η δήμαρχος του Λας Bέγκας εξέφρασε τη θλίψη και τη συμπόνιά της για το περιστατικό, ένα μήνα μετά την πιο αιματηρή επίθεση στις ΗΠΑ που σημειώθηκε σε συναυλία στο Λας Βέγκας. Carolyn G. Goodman ✔@mayoroflasvegas With our greatest sorrow and compassion. Las Vegas stands with you with our hearts broken and ready to help in anyway we can. #SutherlandSprings 1414 Replies



559559 likes Twitter Ads info and privacy To Sutherland Springs είναι μια μικρή πόλη εκατοντάδων κατοίκων, που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πόλη του Σαν Αντόνιο. Φωτογραφίες και βίντεο από τη σκηνή δείχνουν ότι η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Ελικόπτερα έφτασαν στο σημείο για να μεταφέρουν τραυματίες.





