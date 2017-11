Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Δείτε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ 1 «Όταν το χθες μιλάει με το σήμερα – Τα δάνεια και τα αντιδάνεια της ηπειρώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης».

Χορεύει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών ¨ΠΙΝΔΟΣ¨.



This entry was posted on Δευτέρα, Νοέμβριος 6th, 2017 at 13:42 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.