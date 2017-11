Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ανοίγει νέες δουλειές η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσυκλετισμού FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme στα γαλλικά) μπαίνοντας στα χωράφια της πιστοποίησης των κρανών. Πώς; Δημιουργώντας ένα νέο πρωτόκολλο δοκιμών, ως μέρος του FIM Racing Homologation Programme (FRHP) –δηλαδή του προγράμματος Αγωνιστικής Ομολογκασιόν, που ως τώρα περιλάμβανε κυρίως τις μοτοσυκλέτες.



Μέσω του νέου πρωτοκόλλου η FIM θα δοκιμάζει και πιστοποιεί (ή και όχι) όλα τα κράνη που χρησιμοποιούνται στους αγώνες της αυτοκρατορίας της. Ως τώρα τα κράνη των αγώνων ελέγχονταν με βάση κάποια από τα κρατικά στάνταρ. Για παράδειγμα στην Ευρώπη το ECE, στη Ιαπωνία τα SG/JIS και στις ΗΠΑ το DOT. Όμως υπάρχουν πολλά ακόμα στάνταρ που μερικές φορές μπλέκουν τα πράγματα, αφού κάθε χώρα και πόλη μπορεί να θέσει τα δικά της.



Η ουσία είναι πως τα τρία παγκοσμίως αποδεκτά στάνταρ, αυτά της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ διαφέρουν στο πώς ακριβώς δοκιμάζουν τα κράνη. Η FIM θεωρεί ότι αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη για ένα ενιαίο τύπο δοκιμής των κρανών στους αγώνες. Ο οποίος θα καθοριστεί με συνεργασία δύο επιτροπών της, της Τεχνικής και της Αγώνων Πίστας. Η εφαρμογή της νέας πιστοποίησης θα ξεκινήσει το 2019. Δεν πρόκειται πάντως να διαφέρει ριζικά από τη μεθοδολογία που ήδη χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές. Δεν θα ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους, αφού πολλοί από αυτούς είναι έμμεσα ή άμεσα χορηγοί των αγώνων της εποπτείας της. Ήδη η Αρχή του Σπορ έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη αρκετών μεγάλων όπως η AGV, η Shark και η 6D Helmets. Εδώ να πούμε πως τελευταία έχει προκύψει μείζον ζήτημα με την αδυναμία πολλών κρανών να απορροφήσουν την περιστροφική ενέργεια (πέρα από την κινητική) που εκλύεται σε μίαν πρόσκρουση. Πολλοί ειδικοί και μη έχουν φτάσει να αποκαλούν συλλήβδην τα υπάρχοντα κράνη «επικίνδυνα», ενώ ακόμα και νευρολόγοι δηλώνουν πως σε ορισμένες προσκρούσεις το αποτέλεσμα ουδόλως διαφέρει είτε φορά ο αναβάτης κράνος είτε δεν φορά! Άλλη καυτή πατάτα είναι η αντιμετώπιση των «προσκρούσεων χαμηλής ενέργειας». Σε δοκιμές έχει φανεί πως πολλά από τα πιο «σκληρά» κράνη (κατασκευασμένα για να απορροφούν τις επιβραδύνσεις από προσκρούσεις υψηλής ενέργειας) δεν τα καταφέρνουν καλά. Πράγμα που σημαίνει πως στο ανθρώπινο κεφάλι φτάνουν επικίνδυνα πολλά «g». Πρωτεργάτης στην έρευνα, σχεδίαση και κατασκευή κρανών που απορροφούν και την εκλυόμενη περιστροφική ενέργεια είναι η 6D Helmets. Δήλωσε σχετικά ο Διευθυντής Μηχανολογίας της εταιρείας Ρόμπερτ Ράισινγκερ: «Η 6D Helmets δηλώνει ενθουσιασμένη με τις βελτιώσεις που έχει επιφέρει η FIM στα στάνταρ πιστοποίησης, ώστε να περιλαμβάνουν δοκιμές απορρόφησης της περιστροφικής ενέργειας και των προσκρούσεων χαμηλής ενέργειας. Προσβλέπουμε με χαρά στις μελλοντικές βελτιώσεις των πρωτόκολλων πιστοποίησης των κρανών και στα οφέλη που αυτά θα προσφέρουν τόσο στους καταναλωτές όσο και τους αναβάτες αγώνων». «Η νέα ομολογκασιόν θα επιτρέψει στην FIM να διασφαλίσει την αρτιότερη και πιο ολοκληρωμένη προστασία για τους αναβάτες της και ακόμα θα της επιτρέψει τον απόλυτο έλεγχο των κρανών που χρησιμοποιούνται στα αγωνιστικά δρώμενα» δήλωσε και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού, Ιταλός Βίτο Ιππόλιτο. «Η FIM ελπίζει επίσης πως το νέο πρωτόκολλο πιστοποίησης θα λειτουργήσει ως έμπνευση και για άλλα αθλήματα εκτός των αγώνων πίστας και τελικά η χρήση του θα διευρυνθεί, ώστε να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο και για τον δρόμο». Με κύρια δυσκολία το να «βολευτούν όλοι», η έξυπνη κίνηση από μεριάς FIM θα ήταν να κάνει το δικό της πρωτόκολλο πιστοποίησης πιο αυστηρό από τα υπάρχοντα. Αυτό θα επέτρεπε στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν μόνον αυτό για να σχεδιάζουν τα κράνη τους –αφού αυτόματα θα καλύπτονται και τα υπόλοιπα. Κι αφού δεν θα χρειάζεται πλέον να κατασκευάζονται διαφορετικά κράνη για κάθε περιοχή του κόσμου, τελικά το κόστος κατασκευής θα μειωθεί. Αυτά στη θεωρία. Μένει να δούμε στην πράξη αν όλοι βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και το πως θα παρακαμφθούν ή πειστούν όσοι φέρουν αντιρρήσεις. newsbeast loading…

