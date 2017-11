Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα των Πολυτέκνων προς τιμήν των προστατών τους Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά τέκνων αυτών, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ και συλλειτουργούντων των πολυτέκνων ιερέων της Μητροπόλεως. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης μας, παρουσιάζοντας τα δημογραφικά στοιχεία του νομού Γρεβενών έκανε φανερό ότι κάθε χρόνο, σβήνει στα Γρεβενά ένα χωριό μεγαλύτερο από το Καρπερό, το μεγαλύτερο πληθυσμιακά χωριό των Γρεβενών. Ευχήθηκε υγεία ψυχής και σώματος σ’ όλες τις οικογένειες, πρώτα στις πολύτεκνες αλλά και σ’ όλους τους κατοίκους των Γρεβενών έτσι ώστε πραγματικά και πάλι η λύση του Δημογραφικού προβλήματος να ξεκινήσει από εδώ απ’ τα Γρεβενά και να έχουμε πολλές πολύτεκνες οικογένειες, ευλογημένες οικογένειες και άξιους διαδόχους εδώ στον τόπο μας. Στη συνέχεια, ο π. Θωμάς Γάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκων του νομού Γρεβενών, αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για το ενδιαφέρον και την αγάπη του προς την πολύτεκνη οικογένεια, τόνισε ότι: «σε είκοσι χρόνια θα είμαστε μια κοινωνία ηλικιωμένων. Αυτό είναι μια καταστροφή και υπάρχει άμεση ανάγκη θέσπισης από την πολιτεία δημογραφικών μέτρων και κινήτρων για την απόκτηση τέκνων». Τέλος, βραβεύτηκαν δύο οικογένειες του νομού Γρεβενών που φέτος έγιναν πολύτεκνες καθώς και τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο.



















