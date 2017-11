Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«ΠΡΟΣ τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Ο Δ/ντής και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την ευγενική και αξιέπαινη πράξη της δωρεάς βιβλίων, για τον εμπλουτισμό της σχολικής μας βιβλιοθήκης, με τη βεβαιότητα ότι την επιστολή θα συνυπογράψουν και οι γονείς , οι κηδεμόνες και οι μαθητές του σχολείου μας, όταν πληροφορηθούν για τη γενναιόδωρη χειρονομία σας. Παράλληλα σας παρακαλώ να δεχτείτε τα ειλικρινή συγχαρητήριά μας αφού με την πρωτοβουλία αυτή δίνετε ένα λαμπρό παράδειγμα έμπρακτης και ουσιαστικής αρωγής στο εκπαιδευτικό μας έργο , που αποτελεί εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα αναδείξουμε αυτή τη χειρονομία ,ενημερώνοντας τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές της σχολικής μας μονάδας και στέλνοντας δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Δ/ντής του Σχολείου Το διδακτικό προσωπικό

