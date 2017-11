Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το 2 στα 2 έκανε η ανδρική ομάδα του Κεραυνού για το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της ΕΚΑΣΔΥΜ. Δύσκολα τα βρήκε ο Κεραυνός κόντρα στην ομάδα του ΠΑΟ Κοζάνης. Σε ένα «κακό» ποιοτικά παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ, η ομάδα των Γρεβενών βρέθηκε από την αρχή πίσω στο σκορ.

Στα τελευταία 5′ λεπτά της κανονικής διάρκειας, οι παίχτες αφυπνίστηκαν και αφού ανέτρεψαν διαφορά 9 πόντων, πέρασαν μπροστά και στη συνέχεια το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση (40 – 40).

Στο έξτρα πεντάλεπτο το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια. 4″ πριν τη λήξη η ομάδα του Κεραυνού του Δημήτρη Μπακατσή, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 51 – 50. Στην τελευταία επίθεση ο Χρήστος Ντίνας κέρδισε φάουλ και με δύο εύστοχες βολές έγραψε το τελικό 51 – 52. ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11 – 8, 15 – 14, 27 – 18, 40 – 40, 51 – 52 (παρ.) ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ Δ. 2, ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Ι. 5, ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ Χ. 7, ΨΑΛΛΙΔΑΣ Ε. 16, ΠΑΤΟΥΝΗΣ Δ. 8 (1), ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ Τ. 3, ΧΑΛΚΙΔΗΣ Κ., ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Κ. 3 (1), ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Α. 7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΔΑΔΑΛΗΣ Β. 2, ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ε. 2, ΝΤΙΝΑΣ Χ. 19 (1), ΝΑΣΙΟΒΑΣ Α., ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ Δ. 8 (2), ΝΑΖΟΣ Α. , ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Η. 13, ΓΚΟΛΙΑΣ Α. 6 (2), ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ Α. 2, ΣΤΑΜΟΣ Β., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ Γ. Ολα τα αποτελέσματα: (Κλικ για μεγέθυνση)

This entry was posted on Δευτέρα, Νοέμβριος 6th, 2017 at 10:56 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.