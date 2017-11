Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ Φέτος δεν θα αρρωστήσουμε καθόλου ή θα περάσουμε το κρυολόγημα ελαφρά χάρη στα μέσα που μας δίνει η φύση. Κάθε χειμώνα το σκηνικό είναι το ίδιο. Ο οργανισμός σας παραδίνεται εύκολα στα συμπτώματα της γρίπης, με αποτέλεσμα να σας ταλαιπωρούν για μέρες το συνάχι, ο βήχας, ο πονόλαιμος, ο πυρετός. Αν φέτος δεν θέλετε να καταφύγετε στις αντιβιώσεις, δοκιμάστε να αφήσετε τη φύση να δράσει για εσάς. Στραφείτε στη δύναμη των αρχαιότερων φαρμάκων, των βοτάνων, για να ξεπεράστε τη γρίπη με εναλλακτικούς τρόπους, και τονώστε τον οργανισμό σας με τις κατάλληλες τροφές, ώστε το κρυολόγημα να μη σας χτυπά συχνά την πόρτα. Φάρμακα από τη φύση

Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα βιολογικών προϊόντων ή σε ένα σουπερμάρκετ που διαθέτει βιολογικά είδη είναι αρκετή για να προμηθευτείτε βότανα που θα θωρακίσουν τον οργανισμό σας ενάντια στις ιώσεις και τη γρίπη. Θυμηθείτε μόνο ότι είναι απολύτως απαραίτητες οι εναλλαγές στα βότανα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται τοξικότητα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού ξεκινήσετε τη λήψη τους. Εχινάκεια: Είναι ισχυρό αντιβακτηριδιακό και αντιφλεγμονώδες, έχει αντικαταρροϊκή δράση και θεωρείται πολύ δραστικό για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Θα τη βρείτε σε εισπνεόμενη μορφή, σε κάψουλα ή σε βάμμα. Προσοχή: Χρησιμοποιήστε τη με μέτρο, γιατί η συνεχής χρήση της για παρατεταμένα διαστήματα μπορεί να προκαλέσει αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και κάμψη του ανοσοποιητικού. Συστήνεται καθημερινή χρήση για 10 περίπου μέρες τον μήνα. Επίσης, δεν πρέπει να λαμβάνεται από όσους χρησιμοποιούν φάρμακα ανοσοκατασταλτικά, όπως η κορτιζόνη.

Ελευθερόκοκκος / Σιβηριανό τζίνσενγκ: Λειτουργεί ως τονωτικό έναντι της κόπωσης που προκαλεί ένα κρυολόγημα. Για να το χρησιμοποιήσετε ως αφέψημα, βράστε τη ρίζα (μαζί με το νερό). Μπορείτε να καταναλώνετε 1 φλιτζάνι για 2-3 μέρες μετά από ένα κρυολόγημα. Επίσης, μπορείτε να το βρείτε και σε κάψουλες. Προσοχή: Δεν ενδείκνυται σε άτομα που έχουν πρόβλημα με το καρδιαγγειακό σύστημα (π.χ. υπέρταση). Γκρέιπ σιτ: Είναι εκχύλισμα από σπόρους γκρέιπφρουτ, περιέχει βιταμίνη C και προανθοκυανιδίνες. Λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, αντιβακτηριδιακό, αντιιικό και δρα κατά των φλεγμονών. Βοηθά στην καλή λειτουργία του λεμφικού και κυκλοφορικού συστήματος. Προσοχή: Καλό είναι να μη λαμβάνεται από άτομα που έχουν ευερέθιστο έντερο και υποφέρουν από διαταραχές του πεπτικού συστήματος. Η λήψη του πρέπει να γίνεται ενδιάμεσα των γευμάτων. Μύρτιλο: Με τη λήψη του επιτυγχάνεται καλή εξισορρόπηση στο αιμοποιητικό σύστημα (σίδηρος, αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης) και επομένως ενισχύεται το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Απαλύνει τους πόνους των ματιών (εξαιτίας ιώσεων), ενώ λειτουργεί ως εφιδρωτικό. Στην αγορά θα το βρείτε ως συμπυκνωμένο χυμό ή συμπλήρωμα. Υπάρχει και σε αποξηραμένη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γιαούρτι, το γάλα ή σε φρουτοσαλάτες. Γλυκόριζα: Η γλυκόριζα σε βάμμα ή ως συστατικό μείγματος καταπραΰνει τον πονόλαιμο και τον βήχα, ενώ ανακουφίζει το αναπνευστικό, αφού είναι αποχρεμπτική και βλεννολυτική. Προσοχή: Δεν ενδείκνυται η χρήση της από άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Ακάι μπέρι: Το μούρο acai βοηθά στην αποβολή των τοξινών από τον οργανισμό και στην εξισορρόπηση της θερμοκρασίας του σώματος. Παράλληλα ενισχύει το κυκλοφορικό και τον αιματοκρίτη, ο οποίος σε πολύ έντονες ιώσεις είναι χαμηλός. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τους καρπούς του στη διατροφή σας, σε μορφή χυμού ή ροφήματος, αλλα και αποξηραμένους (π.χ. στο πρωινό με τα δημητριακά). Ζαμπούκος: Είναι αποχρεμπτικό και βλεννολυτικό και ηρεμεί τον βήχα. Το αφέψημά του είναι εφιδρωτικό, γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε κρυολογήματα, συνάχι, βρογχίτιδα και πυρετούς. Οι γαργάρες από το έγχυμά του ανακουφίζουν τη φαρυγγίτιδα και τον πονόλαιμο. Λινέλαιο: Είναι πλούσια πηγή ω-3 λιπαρών οξέων και παρέχει σημαντική βοήθεια ενάντια στα συμπτώματα της γρίπης. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ βοηθά στην καλή λειτουργία των ορμονών και του κυκλοφορικού. Έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή δράση και γενικά λειτουργεί ως αποτοξινωτικό. Πράσινο τσάι: Είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Βοηθά στην πέψη και ενισχύει ελαφρώς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά ροφήματα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και αντιμετωπίζουν τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Μπορείτε να πίνετε ένα φλιτζάνι τσάι καθημερινά και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε αντίθεση με τα περισσότερα βότανα, που θέλουν προσεκτική κατανάλωση. Συμβουλή: Αν υπάρχει πρόβλημα με εναλλαγές διάρροιας και δυσκοιλιότητας, που προκαλούν ορισμένες ιώσεις, καλό είναι να ξεκινήσετε με το μαύρο τσάι και εν συνεχεία να περάσετε στο πράσινο και τέλος στο λευκό, το οποίο είναι εξισορροπητικό. Τίλιο: Ηρεμεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, δρα ευεργετικά ενάντια στις αϋπνίες και απαλλάσσει από πονοκεφάλους και πόνους στις αρθρώσεις. Επιπλέον, έχει εφιδρωτικές ιδιότητες. Σπιρουλίνα: Πρόκειται για «θαυματουργό φύκι» που περιλαμβάνει όλα τα βασικά αμινοξέα, περισσότερες από εκατό θρεπτικές ουσίες, αντιοξειδωτικά στοιχεία και μεγάλη ποσότητα σιδήρου και πρωτεΐνης. Για τους λόγους αυτούς, η λήψη της βοηθά στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Στην αγορά θα τη βρείτε σε σκόνη, νιφάδες, κάψουλες ή σιρόπι. Προσοχή: Αν την προμηθευτείτε σε μορφή σκόνης ή νιφάδων, μπορείτε να τη διαλύσετε σε χυμό ή στο φαγητό (αρκεί να μην είναι καυτό, γιατί ενδέχεται να χάσει μέρος των θρεπτικών της συστατικών). Θαυματουργές τροφές

Με σωστή διατροφή μπορείτε να ενισχύσετε την άμυνα του οργανισμού και επομένως να είστε πιο ανθεκτικοί στα κρυολογήματα και τους ιούς. Το κεχρί, το φαγόπυρο (μαυροσίταρο) και η κινόα βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορείτε να τα καταναλώσετε αυτούσια σε σαλάτες ή να βάλετε τις νιφάδες τους στο γάλα, στο γιαούρτι ή σε σούπες. Συνδυάζονται ιδανικά με τροφές όπως το ρύζι (ο συνδυασμός δίνει πρωτεΐνη ισοδύναμης αξίας με αυτήν του κρέατος), οι λιναρόσποροι, το μαύρο σουσάμι και τα φύτρα άλφα-άλφα (ο συνδυασμός θα μας χαρίσει ενέργεια). Επίσης, μπορείτε να τα δοκιμάσετε με ξηρούς καρπούς και ειδικά με τα καρύδια, που βοηθούν τις εγκεφαλικές λειτουργίες, με τα αμύγδαλα, που μειώνουν τους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά, καθώς και με τις μαύρες σταφίδες, που ρυθμίζουν το αιμοποιητικό σύστημα. Η κατανάλωση δημητριακών, ρυζιού και ζυμαρικών ολικής άλεσης βοηθά αφενός να αποφύγουμε το κρυολόγημα και αφετέρου να το ξεπεράσουμε πιο εύκολα, καθώς ο οργανισμός χωρίς επεξεργασμένη τροφή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Το κεφίρ είναι η πρώτη βασική τροφή για το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι μύκητας στο αγελαδινό ή κατσικίσιο γάλα που μπορεί να χορηγηθεί αυτούσιος ή να συνδυαστεί με δημητριακά. Μην αποφεύγετε την κατανάλωση σκόρδου Μπορεί ωμό να μη μυρίζει ωραία, αλλά οι ιδιότητές του είναι πολύ ευεργετικές. Είναι αντιιικό, αντιφλεγμονώδες, αντιβακτηριδιακό, απαλύνει από πόνους στο στομάχι και λειτουργεί ευεργετικά σε διαταραχές του παχέος εντέρου, καθώς και σε αγγειοσπασμούς στα χέρια και τα πόδια. Εντάξτε στη διατροφή σας τον μάραθο, που ηρεμεί τους πόνους στο στομάχι και τους ερεθισμούς στο έντερο, και το σέλινο, που ανακουφίζει από τους πόνους στις αρθρώσεις. Επίσης, την αγκινάρα, γιατί είναι διουρητική και αποτοξινώνει το συκώτι, το οποίο όταν αρρωσταίνουμε είναι επιβαρυμένο με τοξίνες, καθώς και τον βολβό του παντζαριού, που τονώνει το αιμοποιητικό σύστημα (σίδηρος-αιματοκρίτης). Να καταναλώνετε τροπικά φρούτα (αβοκάντο, παπάγια, ανανά κ.λπ.), γιατί βοηθούν να ξεπερνάτε πιο γρήγορα το κρυολόγημα και παράλληλα βελτιώνουν τη διάθεσή σας. Είναι διουρητικά, αποτοξινωτικά, αποχρεμπτικά και έχουν αναλγητική δράση. Επιπλέον, θεωρείται ότι ενισχύουν τις ενδορφίνες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καλή κυκλοφορία του αίματος. Μην ξεχνάτε τα εσπεριδοειδή (σαγκουίνι, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι), γιατί και αυτά είναι ιδιαίτερα ευεργετικά στο κρυολόγημα. Καλό είναι να μην καταναλώνονται τις βραδινές ώρες, γιατί προκαλούν υπερδιέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα μπαχαρικά, όπως το πιπέρι καγιέν, το μαύρο πιπέρι, το τζίντζερ/πιπερόριζα, είναι αποχρεμπτικά και ενισχύουν την πέψη. Προσοχή: Η κατανάλωσή τους δεν πρέπει να είναι υπερβολική από άτομα που έχουν ευερέθιστο έντερο. Σε περίπτωση που έχετε δύσκολο πεπτικό σύστημα, προτιμήστε το μαχλέπι, το σαλέπι και τη σκόνη μαστίχας. Αιθέρια έλαια

Από τα συμπτώματα της γρίπης μπορείτε να ανακουφιστείτε και με τη βοήθεια των αιθέριων ελαίων. Οι μέθοδοι αρωματοθεραπείας που προτείνονται είναι τα ροφήματα, οι γαργάρες, οι κομπρέσες, οι εισπνοές με ατμό και το μασάζ. Η χρήση τους

Ευκάλυπτος: Ισχυρό αντιμικροβιακό, αντιβιοτικό και αντιπυρετικό. Βοηθά στον πονόλαιμο, ενώ οι εισπνοές ατμών καταπραΰνουν το άσθμα και τις οξείες και χρόνιες βρογχίτιδες.

Δεντρολίβανο: Αντιμικροβιακό, αντιπυρετικό, καταπολεμά τις βρογχίτιδες.

Λεμόνι: Ιδανικό για το άσθμα και την καταρροή.

Τζίντζερ: Αντιπυρετικό, απαλύνει τον βήχα, βοηθά στην αναπνευστική συμφόρηση, σταματά τη ναυτία, ενώ ανακουφίζει και από τους πόνους στις αρθρώσεις.

Λεβάντα: Ηρεμιστική, αντιπυρετική, διώχνει τους πονοκεφάλους.

Tea tree: Μυκητοκτόνο, βοηθά στον πονόλαιμο.

Μέντα: Ισχυρό αντιβακτηριδιακό, αντιπυρετικό και αποτοξινωτικό.

Πεύκο: Βοηθά στην αποσυμφόρηση του αναπνευστικού συστήματος.

Μαντζουράνα: Ηρεμεί τον βήχα.

Περγαμόντο: Ανακουφίζει από τον πονόλαιμο. Για τον πονόλαιμο

Γαργάρες: 1/2 ποτήρι νερό, 1 κουταλάκι κονιάκ, 3 σταγόνες λεμόνι, 3 σταγόνες περγαμόντο. Διαλύουμε τις σταγόνες από τα δύο αιθέρια έλαια στο κονιάκ και στη συνέχεια το προσθέτουμε στο ποτήρι με το νερό. Σε περίπτωση που δεν έχουμε λεμόνι και περγαμόντο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεβάντα με ευκάλυπτο ή λεμόνι με μέντα.

Μασάζ (τοπικά στα σημεία όπου εμφανίζουμε πόνο): 1 κουταλάκι αμυγδαλέλαιο, 2 σταγόνες περγαμόντο, 1 σταγόνα λεμόνι.

Ρόφημα: Βράζουμε σε νερό τη ρίζα του τζίντζερ. Μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε τον χυμό από ένα λεμόνι και προσθέτουμε μία κουταλιά μέλι. Για τον πυρετό

Επιθέματα: 1/2 κιλό νερό κρύο, 1 κουταλάκι κονιάκ, 3 σταγόνες ευκάλυπτο, 4 σταγόνες λεμόνι. Διαλύουμε στο κονιάκ τις σταγόνες από τα δύο αιθέρια έλαια και στη συνέχεια το ρίχνουμε στο νερό. Παίρνουμε πετσέτες, τις βρέχουμε με το διάλυμα και τις τοποθετούμε στο μέτωπό μας. Για τον βήχα

Ρόφημα: Βράζουμε σε νερό μαντζουράνα και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε είτε 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού (διαλυμένες σε 1 κουταλάκι κονιάκ) είτε στύβουμε φυσικό χυμό από ένα λεμόνι. Για τους πόνους σώματος (για ολιστικό μασάζ)

1η συνταγή: 30 ml αμυγδαλέλαιο, 5 σταγόνες ευκάλυπτο, 5 σταγόνες μέντα, 4 σταγόνες λεβάντα, 4 σταγόνες tea tree.

2η συνταγή: 30 ml σταφυλοκουκουτσέλαιο, 5 σταγόνες μέντα, 5 σταγόνες δεντρολίβανο, 4 σταγόνες λεβάντα, 4 σταγόνες τζίντζερ. Για το συνάχι

Οι εισπνοές στον αρωματικό λύχνο είναι πολύ αποτελεσματικές για την αποσυμφόρηση του αναπνευστικού. Αν δεν έχουμε τον λύχνο, μπορούμε να το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να βράσουμε νερό σε ένα μπολ και αφού πάρει βράση να προσθέσουμε αιθέρια έλαια (3 σταγόνες δεντρολίβανο και 3 σταγόνες βασιλικό ή 3 σταγόνες μέντα και 4 σταγόνες πεύκο). Στη συνέχεια, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και αμέσως μετά τοποθετούμε μια πετσέτα στο κεφάλι μας και κάνουμε εισπνοές, ενώ τα αιθέρια έλαια θα εξατμίζονται. Τι πρέπει να προσέξουμε

l Η χρήση αιθέριων ελαίων ευκαλύπτου και μέντας πρέπει να αποφευχθεί από όσους κάνουν ομοιοπαθητική.

l Οι καρκινοπαθείς και οι έγκυοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα αιθέρια έλαια.

l Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα αιθέρια έλαια λειτουργούν και ως φάρμακα και για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε λίγες σταγόνες. Οι μεγάλες δόσεις μπορεί να φέρουν αντίθετα αποτελέσματα. Η πιο γνωστή δοσολογία είναι 5 ml αλκοόλη προς 3 σταγόνες αιθέριου ελαίου.

Προσοχή!

Όλα αυτά ισχύουν για υγιείς ενηλίκους. Όταν πρόκειται για παιδιά, πριν κάνετε οτιδήποτε, ρωτήστε πρώτα τον γιατρό σας. Απλά γιατροσόφια

➜ Το αλατόνερο είναι ιδανικό για το μπούκωμα της μύτης. Είναι βλεννολυτικό και αντισηπτικό και έτσι όχι μόνο ελευθερώνει τη μύτη μας από τη συμφόρηση, αλλά βοηθά ώστε να ξεφορτωθούμε τα μικρόβια. Σε χλιαρό νερό, διαλύστε μισή κουταλιά αλάτι. Μόλις κρυώσει, θα ρίχνετε 3-4 σταγόνες αλατόνερο σε κάθε ρουθούνι, χρησιμοποιώντας σταγονόμετρο ή μία αποστειρωμένη σύριγγα.

➜ Το καλύτερο αντιπυρετικό είναι το χλιαρό μπάνιο. Κατεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Φροντίστε το νερό να είναι το πολύ στους 37° C και το λιγότερο στους 28° C. Tips για να μην κολλήσετε

Αερίζετε συχνά τους χώρους στο σπίτι ή το γραφείο Είναι σημαντικό να διατηρείτε την ατμόσφαιρα υγρή. Ένας καλός τρόπος είναι να τοποθετήσετε πάνω στο καλοριφέρ ένα δοχείο με νερό και μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου ευκαλύπτου.

Χρησιμοποιήστε μαντίλι κατά το φτέρνισμα Σε κλειστούς χώρους καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε ένα μαντίλι εμποτισμένο με οξυγονούχο νερό.

Τηρήστε τη σωστή υγιεινή των χεριών Το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών περιορίζει τη διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών και κατά συνέπεια τις λοιμώξεις. Πλένετε τα χέρια απαραιτήτως πριν και μετά την κατανάλωση τροφής, τη χρήση τουαλέτας, όταν φτερνίζεστε, βήχετε με τα χέρια μπροστά στο στόμα, καθαρίζετε τη μύτη σας.

Κάνετε χρήση ειδικών αντιβακτηριδιακών υγρών Θα τα βρείτε είτε σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων είτε σε φαρμακεία με ομοιοπαθητικά.

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με υγρά Είναι απαραίτητο να καταναλώνετε ημερησίως τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό και χυμούς. H μεγάλη ποσότητα υγρών θα αυξήσει τη διούρηση, ώστε να φύγουν με τα ούρα και πολλά μικρόβια, θα ενυδατώσει τον οργανισμό σας και παράλληλα θα καθαρίσει το αναπνευστικό, αφού θα βοηθήσει στη διάλυση των βλεννών. Άλλωστε, τα υγρά ρίχνουν και τον πυρετό. Προσοχή: Περιορίστε την κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και ποτών που περιέχουν αλκοόλ, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε αφυδάτωση. Προσέξτε τη διατροφή σας και τρώτε συχνά γεύματα Ακόμη και ένα απλό κρυολόγημα μπορεί να σας ταλαιπωρήσει περισσότερο από το κανονικό, αν ο οργανισμός σας είναι εξουθενωμένος. tilegrafima

