Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια νίκη και μια ήττα, ήταν ο απολογισμός της Ακαδημίας Βόλεϊ του Αστέρα Γρεβενών, στα πρωταθλήματα της E.Σ.ΠΕ.Μ. Αναλυτικά η δράση του διημέρου, από τα «αστέρια». Κορασίδες: Αστέρας Γρεβενών – Α.Σ.Φιλώτα Volleyball Team 3-0 (25-21, 25-22, 25,14).

Αστέρας Γρεβενών: Β.Τζιουβάρα, Ε.Παναγιωτίδου, Γ.Πενλίδου, Χ.Κολύδα, Δ.Τασιούλα, Δανάη Τριμήνζιου, Ε.Χατζηγεωργίαδου, Ε.Καραγιάννη, Γ.Καραγιάννη, Ι.Τριμήντζιου, Ι.Αμανατιάδου, Π.Κουτσοδήμου. Παγκορασίδες: Α.Σ.Φιλώτας Volleyball Team – Α.Σ.Γρεβενών 3-0 (27-25, 25-21, 25-17).

Αστέρας Γρεβενών: Δ.Παπαδημητρίου, Π.Κουτσοδήμου, Α.Λαγογιάννη, Ε.Γαλιώτα, Ν.Κολύδα, Λ.Ζαμανάκου, Α.Κοζόνη, Α.Κοτσαμπασοπούλου, Χ.Πέππα, Ε.Ζεμπίλη, Σ.Τσουφλίδου, Β.Ντάγκα, Κ.Σιαμίδου, Ε.Πούλιου. Αστέρας Γρεβενών Εικόνα από το ΑΡΙΣΤΕΑΣ Volleyball Team-Φιλώτας Σάββατο 04/11/2017 Κορασίδων



Α΄Ομιλος α/α

Γήπεδα / Ώρα

Αγώνας

Αποτέλεσμα

1

ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ 16:00

ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΠΟΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1

0-3

2 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14:00 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 – ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1-3 3 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0-3



Β΄Ομιλος α/α

Γήπεδα / Ώρα

Αγώνας

Αποτέλεσμα

1

ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 11:30

ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2

2-3

2 ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12:00 ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 3-0 3 ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 14:00 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 0-3 4 ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 16:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 3-0 Γ΄Ομιλος α/α

Γήπεδα / Ώρα

Αγώνας

Αποτέλεσμα

1

ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

0-3

2 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0-3 3 ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16:00 ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3-0 4 ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0-3 5 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ 3-0

Κυριακή 05/11/2017 Εφήβων α/α

Γήπεδο / Ώρα Αγώνας Αποτέλεσμα 1 ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 15:30

ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ – ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0-3 2 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 16:00 ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 0-3 3 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18:00 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0-3



Νεανίδων α/α

Γήπεδο / Ώρα Αγώνας Αποτέλεσμα 1 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15:00 ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1-3 2 ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 16:00

ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0-3 3 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16:00 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0-3



Παγκορασίδων Α΄Ομιλος

α/α

Γήπεδο / Ώρα Αγώνας Αποτέλεσμα 1 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 3-0 2 ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0-3 3 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 14:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 – ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 0-3 4 ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 14:00 ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

0-3

Γ ΄Ομιλος

α/α

Γήπεδο / Ώρα Αγώνας Αποτέλεσμα 1 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16:00 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3-1 2 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17:00 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0-3 3 ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 12:00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3-0 4 ΔΑΚ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 12:00 ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0-3 5 ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ 12:00 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2-3

