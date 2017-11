Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

H εκτίμηση ότι το καταλανικό ζήτημα έχει μετατραπεί σε μια βελγο-ισπανική διαμάχη, κυριαρχεί σήμερα στον βελγικό Τύπο, στον απόηχο της χθεσινής απόφασης της βελγικής δικαιοσύνης για τον καθαιρεθέντα και αυτοεξόριστο στις Βρυξέλλες πρόεδρο της Καταλoνίας Κάρλες Πουτζντεμόν. Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν ισπανικά και βελγικά μέσα ενημέρωσης 200 δήμαρχοι από την Καταλoνία αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο επίσκεψη αστραπή στις Βρυξέλλες για να εξηγήσουν, όπως αναφέρεται, το καταλανικό ζήτημα και τα τεκταινόμενα στην Καταλoνία. Ειδικότερα η ολλανδόφωνη εφημερίδα De Standaard κάνει λόγο για «μετωπική σύγκρουση» μεταξύ της Μαδρίτης και του υπουργού Εσωτερικών και αντιπροέδρου της βελγικής κυβέρνησης Γιάν Γιαμπόν στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο, με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε ο φλαμανδός εθνικιστής πολιτικός κατά της ισπανικής κυβέρνησης για τη στάση της απέναντι στην δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνησης της Καταλωνίας. Συγκεκριμένα, ο Γιαμπόν είχε δηλώσει τα εξής στο χτεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων της φλαμανδικής τηλεόρασης προκαλώντας την οργή των Ισπανών: «Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ερωτήματα, όταν η αστυνομία χτυπάει ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν βία; Και τώρα βλέπουμε την ισπανική κυβέρνηση να έχει υποκαταστήσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Μέλη της καταλανικής κυβέρνησης καταλήγουν στη φυλακή. Τι κάνανε δηλαδή; Απλά θέλησαν να υλοποιήσουν την εντολή που έλαβαν από τους ψηφοφόρους τους. Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς μάλιστα να ακούγεται το παραμικρό από πουθενά. Εάν όμως αυτό συνέβαινε στην Ουγγαρία η την Πολωνία, οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις θα ήταν εντελώς διαφορετικές».



Επισημαίνεται πως οι επίμαχες αυτές δηλώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο επικρίνει τον Γιαμπόν και το «ξενοφοβικό», όπως το αποκαλεί, κόμμα του (N-VA). «Δεν προξενούν κατάπληξη οι δηλώσεις του Γιαμπόν στο βαθμό που ανήκει σε ένα εθνικιστικό, αντιευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο έχει ένα ξενοφοβικό παρελθόν σε ό,τι αφορά τη στάση του, μεταξύ άλλων, κατά των μεταναστών.

Η Ισπανία δεν δέχεται μαθήματα από ένα τέτοιο κόμμα», ήταν η αντίδραση του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, στελέχη του οποίου τονίζουν ακόμα ότι «οι εν λόγω δηλώσεις είναι επικίνδυνες για την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» και υποδηλώνουν ότι ο φλαμανδός πολιτικός «δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί η αρχή της διάκρισης των εξουσιών σε μια δημοκρατία». Σημειώνεται εξάλλου πως ο Βέλγος πρωθυπουργός Mισέλ, αν και ενοχλημένος από την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την Μαδρίτη, προτιμά να μένει αμέτοχος αποφεύγοντας κάθε σχόλιο που θα μπορούσε να ρίξει ‘λάδι στη φωτιά’ στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, σε αντίθεση με τους φλαμανδούς Χριστιανοδημοκράτες (CD&V), οι οποίοι δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν «εύλογες» τις ισπανικές αντιδράσεις.



Θέση εναντίον της δικαστικής δίωξης του έκπτωτου ηγέτη της Καταλoνίας παίρνει εξάλλου η επίσης ολλανδόφωνη De Morgen στο κύριο άρθρο της, σημειώνοντας ότι η στάση του τελευταίου είναι κατανοητή από τη στιγμή που δεν θέλει να δυσαρεστήσει το εκλογικό του ακροατήριο όπως ακριβώς και ο Ισπανός πρωθυπουργός Ραχόι, ο οποίος επίσης δεν μπορεί ‘ να κάνει πίσω’, καθώς και οι δικοί του ψηφοφόροι απαιτούν από αυτόν να επιδείξει πυγμή απέναντι στην Καταλoνία.

Ο φόβος για το πολιτικό κόστος και η ανάγκη των πολιτικών να διασφαλίσουν την επανεκλογή τους είναι λοιπόν η κινητήρια δύναμη πίσω από την καταλανική διαμάχη, εκτιμά η εφημερίδα. Και η De Standaard διερωτάται ωστόσο κατά πόσον η βελγική Δικαιοσύνη θα αφεθεί απερίσπαστη να αποφασίσει επί της έκδοσης ή μη του Πουτζντεμόν στις ισπανικές αρχές, σημειώνοντας πως η περίπτωση αυτή θα αποτελέσει τη «λυδία λίθο» για την εξακρίβωση της εύρυθμης λειτουργίας ή μη της αρχής της διάκρισης των εξουσιών στο Βέλγιο. Πριν καν αναλάβει την υπόθεση η βελγική Δικαιοσύνη, οι πολιτικοί έχουν αρχίσει να λένε ο καθένας τα δικά του, ασκώντας με τον τρόπο αυτό πιέσεις στους δικαστές είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση, παρατηρεί η εφημερίδα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Νοέμβριος 6th, 2017 at 19:07 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.