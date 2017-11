Νοέμβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ύστερα από μαραθώνια, δεκάωρη ακροαματική διαδικασία, η βελγική δικαιοσύνη έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι ο έκπτωτος καταλανός πρόεδρος, Κάρλες Πουτζδεμόντ, και οι πέντε πρώην υπουργοί της κυβέρνησής του υπό τον όρο να μην εγκαταλείψουν τη βελγική επικράτεια χωρίς την άδεια της δικαιοσύνης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι πέντε αυτονομιστές παραδόθηκαν στις βελγικές αρχές. Η ισπανική δικαιοσύνη εξέδωσε την Παρασκευή ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους προσάπτοντάς τους τις κατηγορίες της εξέγερσης, στάσης και κακοδιαχείρησης πόρων. Η βελγική δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί σχετικά με την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης στις προσεχείς 15 ημέρες. Θρίλερ επικρατεί το τελευταίο διάστημα με το θέμα της επιστροφής του αποπεμφθέντα καταλανού προέδρου στην Ισπανία. Ο ίδιος, πάντως, έχει δηλώσει ότι θα γυρίσει μόνο εάν η δικαιοσύνη της χώρας κινηθεί σε δημοκρατικό πλαίσιο. Κατηγόρησε τις ισπανικές αρχές για μεροληψία, προτού οδηγηθεί στα άκρα η κόντρα ανάμεσα σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη, ειδικά με την απόφαση της κυβέρνησης Ραχόι να αναστείλει την καταλανική κυβέρνηση ενεργοποιώντας το άρθρο 155.

Σύμφωνα με το άρθρο, καθαιρείται η καταλανική κυβέρνηση, ενώ εκλογές στην περιοχή έχουν οριστεί για την 21η Δεκεμβρίου. Με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή Πουτζδεμόντ, μιας που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα θέσει υποψηφιότητα. Πολλά είναι τα σενάρια για την επομένη των εκλογών στην Καταλονία, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους αυτονομιστές και οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ανεξαρτησίας. Πλήθος κόσμου εξέφρασε με συνθήματα και πανό την αντίθεσή του στην απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνη να θέσει σε προφυλάκιση οκτώ πρώην υπουργούς της καταλανικής κυβέρνησης. Τα κόμματα της εξουσίας, PDeCAT and ERC, έλαβαν μέρος στις εκλογές του 2015 υπό τον συνασπισμό Junts pel Sí (Μαζί για το Ναι). Τίποτα όμως δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και στις εκλογές του 2017. Την κατάσταση περιπλέκει ακόμη περισσότερο και το το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στους καταλανικούς κυβερνητικούς κόλπους με μέλη του ERC να κατηγορούν τον Πουτζδεμόντ για προδοσία, ειδικά όταν αναμενόταν να προβεί σε δηλώσεις που δεν εξασφάλιζαν την μονομερή ανεξαρτησία. Εάν τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της απόσχισης χάσουν την απόλυτη πλειοψηφία, τότε ο συνασπισμός της αριστερής δημάρχου της Βαρκελώνης, Catalunya en Comú, θα κληθεί να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο. Ελισάβετ Σταμοπούλου

