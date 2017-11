Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Τουρκική μάρκα αυτοκινήτων επιθυμεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ έχουν ήδη κατασκευαστεί αυτοκίνητα στην Τουρκία, σε συνεργασία με τη Fiat και με τη Ford, ειδικά για την εγχώρια αγορά, όπως γράφει το ΑΜΠΕ επικαλούμενο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt. Όπως και στην Πολωνία, το Fiat 125 τοποθετήθηκε ως Polski Fiat και στη Σοβιετική Ένωση, το Fiat 124 ως σπιτικό Lada



Στην Τουρκία λειτουργούν ήδη πολλές βιομηχανίες με αξεσουάρ αυτοκινήτων, που προμηθεύουν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η VW, η Opel ή η Renault. Αυτό που οι Τούρκοι δεν έχουν -λέει η γερμανική εφημερίδα- είναι ο καλός σχεδιασμός, αλλά μπορούν να τον αγοράσουν και τώρα, το Τορίνο είναι κοντά και δεν απέχει πολύ από το Ινγκολσταντ. Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι τα αυτοκίνητα είναι το σήμα κατατεθέν μιας χώρας, η VW και η Mercedes για τη Γερμανία, η Citroën και η Peugeot για τη Γαλλία, η Skoda για την Τσεχία, η Volvo για τη Σουηδία. Μια χώρα που μπορεί να κατασκευάσει καλά αυτοκίνητα αξίζει εμπιστοσύνης. Με την πτώση της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η φήμη της Αγγλίας ως βιομηχανικού έθνους έχει επίσης μειωθεί.



Ο Ερντογάν μπορεί να έχει πολιτικά οφέλη με την ιδέα τού να κατασκευάσει ένα «τουρκικό αυτοκίνητο». Ως εκ τούτου, μπορεί να απειλεί να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, αλλά δεν θα το κάνει. Ένα φτηνό αλλά αξιοπρεπές τούρκικο αυτοκίνητο θα είχε μια καλή ευκαιρία και στη γερμανική αγορά, καθώς μπορεί να γίνει σύμβολο status για όλους εκείνους που δεν χρειάζονται σύμβολο status, συμπληρώνει το δημοσίευμα. newsbeast loading…

