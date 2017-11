Νοέμβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Αν κουβαλάς καλώδια και καλωδιάκια, φορτιστές, battery packs, εξωτερικούς σκληρούς και άλλα τεχνολογικά καλούδια, ξέρεις καλά πόσο εύκολα ξεχνιούνται εδώ κι εκεί.



Και ξέρεις επίσης πως δεν θα μειωθεί ο αριθμός τους στο άμεσο μέλλον, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις.



Η λύση υπάρχει και ακούει στο όνομα της βαλιτσούλας των 15 δολαρίων! Αρκετά μεγάλης για να χωρά ένα iPad Μini και πάμπολλα αξεσουάρ και όσο πρέπει μικρής για να την παίρνεις μαζί σου. Είναι επίσης αδιάβροχη και ελαστική και χωρά παντού… newsbeast loading…

