Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Παραδοσιακή ιταλική συνταγή για ένα ιδιαίτερο πιάτο. Υλικά για 6 άτομα μισό κιλό σπανάκι βραστό

1 ματσάκι σπαράγγια καθαρισμένα

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο για το βραστό σπανάκι

6 φέτες μπέικον

1/2 κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους

12 αυγά

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

πιπέρι καγιέν

85 γραμμάρια φέτα Εκτέλεση Πλένουμε και ζεματίζουμε για 1 λεπτό το σπανάκι σε νερό που βράζει. Το βάζουμε στη συνέχεια σε ένα σουρωτήρι, ρίχνουμε το βούτυρο λιωμένο και αφήνουμε μέχρι να στραγγίξει. Σε ξύλο κοπής κόβουμε σε χοντρά κομμάτια το σπανάκι. Συγχρόνως ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα 12 αυγά αλατοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με πιπέρι καγιέν. Πλένουμε καλά τα σπαράγγια και κόβουμε τις άκρες τους. Στη συνέχεια τα κόβουμε στη μέση και αφήνουμε στην άκρη. Σε μέτρια θερμοκρασία σε μεγάλο τηγάνι τσιγαρίζουμε το μπέικον μέχρι να μαραθεί. Στην συνέχεια αφαιρούμε το περιττό λάδι από το τηγάνι και ρίχνουμε το κρεμμύδι μαζί με τα σπαράγγια και το αλάτι. Μετά προσθέτουμε το βραστό σπανάκι ανακατεύουμε λίγο και ρίχνουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα ώστε το μείγμα να απλωθεί παντού. Ρίχνουμε τη ψιλοκομμένη φέτα και σερβίρουμε. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Νοέμβριος 5th, 2017 at 12:04 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.