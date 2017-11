Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά ο εξωδικαστικός‭ µ‬ηχανισ‭µ‬ός‭ ‬ρύθ‭µ‬ιση‬ οφειλών ‬επιχειρήσεων (‬Ν‭. 4469/2017), «‬παρότι‭ ‬αποτελεί‭ ‬ένα‭ ‬νέο‭ ‬και‭ ‬πρωτόγνωρο‭ ‬εργαλείο‭ ‬για‭ την‭ ‬ελληνική‭ ‬αγορά», όπως αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων Οκτωβρίου του υπουργείου Οικονομίας‭. ‬Σύ‭µ‬φωνα‭ με ‬τα‭ ‬στοιχεία‭ ‬υπάρχει‭ ‬έντονο‭ ‬ενδιαφέρον‭ ‬από‭ ‬την‭ ‬επιχειρη‭µ‬ατική‭ ‬κοινότητα‭ μ‬ε‭ ‬δεκάδες‭ ‬χιλιάδες‭ ‬επισκέψεις‭ ‬στη‭ ‬σχετική‭ ‬ιστοσελίδα (‭www.keyd.gov.gr)‬ ‭ της‬ ‭Ειδικής‬ ‭Γρα‬µµ‭ατείας‬ Διαχείρισης‭ ‬Ιδιωτικού‭ ‬Χρέους‭ (‬ΕΓΔΙΧ‭). ‬



Ειδικότερα‭, ‬πάνω‭ ‬από‭ 35‬.000‭ ‬διαφορετικοί‭ ‬χρήστες‭ µ‬ελέτησαν‭ ‬την‭ ‬ιστοσελίδα‭ ‬της‭ ‬ΕΓΔΙΧ‭, ‬όπου‭ ‬παρουσιάζεται‭ ‬όλο‭ ‬το‭ ‬θεσ‭µ‬ικό‭ ‬πλαίσιο‭ ‬της‭ ‬κυβέρνησης‭ ‬για‭ ‬την‭ ‬αντι‭µ‬ετώπιση‭ της‭ ‬υπερχρέωσης‭. ‬Περισσότεροι‭ ‬από‭ ‬τους‭ µ‬ισούς‭ ‬που‭ ‬επισκέφτηκαν‭ ‬την‭ ‬ιστοσελίδα‭ µ‬ελέτησαν‭ ‬το‭ ‬θεσ‭µ‬ικό‭ πλαίσιο‭ και‭ τις‭ λύσεις‭ ‬του‭ ‬εξωδικαστικού‭ µηχανισµού, ενώ οι ‬υπόλοιποι‭ ‬οδηγήθηκαν‭ σε‭ ‬άλλες‭ ‬λύσεις‭, ‬όπως‭ ο ‬Νό‭µ‬ος‭ ‬Κατσέλη‭ – ‬Σταθάκη‭ ‬για‭ ‬τα‭ ‬νοικοκυριά‭ ‬και‭ ‬τους‭ ελεύθερους επαγγελματίες.‬



‭Στην πλατφόρμα ‬του‭ ‬εξωδικαστικού‭ µ‬ηχανισ‭µ‬ού‭ εισήλθαν περισσότερες από 7.550 ‬επιχειρήσεις‭ και‭ ‬ξεκίνησαν‭ ‬την‭ ‬ετοι‭µ‬ασία‭ ‬της‭ ‬αίτησης‭ ‬τους‭: ‬έχουν‭ ‬περάσει‭ ‬επιτυχώς‭ ‬τα‭ κριτήρια‭ 1.404, ‬έχουν‭ ανεβάσει‭ ‬τουλάχιστον‭ ‬ένα‭ αρχείο‭ 670 (‬όποτε‭ ‬θεωρούνται‭ ότι είναι σε προχωρηµένο ‬στάδιο‭ ‬ετοι‭µ‬ασίας‭) και ‬έχουν‭ ‬υποβληθεί‭ ‬οριστικά‭ 180 ‬αιτήσεις‭. ‬ ΑΠΕ loading…

