Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Τα τάπερ, όλων των μεγεθών, είναι από τα σημαντικότερα «εργαλεία» της κουζίνας καθώς μας λύνουν τα χέρια ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, όταν περνάει ο καιρός τα τάπερ φθείρονται και μοιάζουν να μην είναι καθαρά. Το πιο σημαντικό είναι το πώς τα αποθηκεύουμε και καθαρίζουμε ώστε να περιορίσουμε τη φθορά τους με τον καιρό. Δείτε παρακάτω τρεις χρήσιμες συμβουλές…



Για τις οσμές

Οι μυρωδιές είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά στα τάπερ καθώς πολλές φορές μένουν ακόμη και μετά από πολλά πλυσίματα. Αρκεί μετά το πλύσιμο τους και πριν τη φύλαξή τους να βάλετε λίγη σόδα μέσα. Φροντίστε μονάχα να το πλύνετε ξανά πριν από τη χρήση. Αν κάποιες φορές οι οσμές επιμένουν τότε χρησιμοποιήστε μερικά φύλλα εφημερίδας. Αφήστε τα μέσα στο κλειστό τάπερ για μία ημέρα και οι μυρωδιές θα εξαφανιστούν. Για τους λεκέδες

Αρχικά ξεκινήστε με το να σκουπίζετε με χαρτί κουζίνας τα τάπερ αμέσως μόλις τα αδειάζετε, έτσι θα γλυτώσετε όχι μόνο χρόνο αλλά και ενέργεια από το να επιμένετε σε κάτι που σίγουρα όσο το αφήσατε τόσο θα επιμείνετε για να το καθαρίσετε. Ένα πανάκι εμποτισμένο με λίγο ελαιόλαδο θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε ευκολότερα τους λεκέδες από τα τοιχώματα των τάπερ σας πριν την κύρια πλύση. Αν πάλι βρείτε τα δύσκολα, το λεμόνι θα κάνει το θαύμα του πάλι. Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση, τρίψτε το εσωτερικό του τάπερ με την κούπα του λεμονιού και κατόπιν στύψτε την με το χέρι σας και με το επιπλέον υγρό επαναλάβετε το τρίψιμο. Αφήστε το για λίγη ώρα πριν το πλύνετε με χλιαρό νερό και σαπούνι.



Πλύση στο πλυντήριο

Όσον αφορά το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να ελέγχετε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τη συμβατότητά τους με τις οικιακές συσκευές που υποδεικνύεται συνήθως με σχετική σήμανση. Συγκεκριμένα, στο πλυντήριο πιάτων αναπτύσσονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αν το τάπερ σας δεν είναι κατασκευασμένο για αυτές τις θερμοκρασίες μπορεί ακόμη και να λιώσει. Αν πάλι επιτρέπεται η πλύση τους στο πλυντήριο πιάτων τότε φροντίστε να τα τοποθετείτε επιμελώς και με ασφάλεια πάνω στην μπασκέτα καθώς λόγω της ελαφρότητάς τους μπορούν να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της πλύσης και να καταλήξουν εκτός μπασκέτας δηλαδή στον πάτο του πλυντηρίου. baby loading…

