Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Το αντρικό μόριο βγαίνει σε πολλά μεγέθη, σχήματα και χρώματα, καθώς καθένα είναι εν πολλοίς μοναδικό. Φαίνεται όμως πως ένα σχήμα του συνδέεται με κάποιες δυσλειτουργίες, περισσότερο από τα άλλα δηλαδή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας μας λένε πως οι άντρες το πέος των οποίων παρουσιάζει κάμψη σε κάποιο σημείο του έχουν ακόμα και 40% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο των όρχεων ή του στομάχου και 29% για μελάνωμα.



Η συγγενής κάμψη του πέους, που συνδέεται πολλές φορές με τη Νόσο του Peyronie, είναι κάτι που δεν πρέπει να πάρει αψήφιστα ο άνδρας, καθώς πέρα από τις στυτικές και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες τώρα συνδέεται ευθέως και με την εμφάνιση καρκίνων. Ο δρ Alexander Pastuszak του Baylor College of Medicine του Χιούστον είπε στην «Telegraph» ότι είναι πολύ σημαντική η άμεση εξέταση, καθώς οι περισσότεροι τείνουν να το παραγνωρίζουν, θεωρώντας πως δεν είναι κάτι σοβαρό: «Την ώρα που είναι σημαντικές [οι κάμψεις του πέους] στη σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή αυτών των ασθενών, η σύνδεσή τους με διαταραχές υποδεικνύει ότι αυτοί οι άντρες πρέπει να παρακολουθούνται για ενδεχόμενη εμφάνιση αυτών των διαταραχών, καθώς είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό».



Η κάμψη του πέους συνδέεται κάποιες φορές με πόνους στην περιοχή και αδυναμία κολπικής διείσδυσης, όπως υποδεικνύουν οι ειδικοί. Όποιος παρατηρήσει αλλαγές στο σχήμα του μορίου, πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του, καθώς η πάθηση αντιμετωπίζεται τόσο φαρμακευτικά όσο και χειρουργικά… newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Νοέμβριος 5th, 2017 at 15:14 and is filed under ΆΝΤΡΑΣ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.