Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Πολλές φορές, προσπαθώντας να βράσουμε ένα αυγό, αντικρίζουμε κάποια ραγίσματα και σπασίματα. Μάλιστα συχνά είναι σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να δούμεα ακόμη και ασπράδι να έχει φύγει μέσα στο βραστό νερό. Για ποιο λόγο συμβαίνει τις περισσότερες φορές αυτό και ποιο είναι το μυστικό για αυγά χωρίς σπασίματα και ραγίσματα;



Ο λόγος λοιπόν που σπάει τις περισσότερες φορές κατά την προσπάθειά μας να το βράσουμε είναι η θερμοκρασία. Εμείς το ρίχνουμε στο μπρίκι (ή το μικρό κατσαρολάκι) αμέσως μόλις το βγάζουμε από το ψυγείο και εδώ γίνεται το βασικό λάθος. Για να αποφύγουμε την κατάσταση αυτή πρέπει να τα βγάζουμε από το ψυγείο τουλάχιστον 20 λεπτά πριν τα βράσουμε. Τα αυγά πρέπει να πάρουν τη θερμοκρασία του δωματίου και έτσι θα μειωθεί η πιθανότητα να σπάσει κατά πάρα πολύ.

