Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση



Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τον Αγιασμό των Ακαδημιών μας, που θα πραγματοποιηθεί στο Ενωσιακό Γήπεδο στις 06 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- 2017 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16.30 μμ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΤΖΗΣ

