Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην 10η αγωνιστική Η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των «δικεφάλων» στο ΟΑΚΑ (ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0) για την 10η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ατρόμητο. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός συνέτριψε τον Πλατανιά (Ολυμπιακός – Πλατανιάς 5-1), ματσάρα στη Ριζούπολη με τον Απόλλων Σμύρνης να νικά με ανατροπή τον ΠΑΣ (Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΣ Γιάννινα 4-3), ενώ ισόπαλο έληξε το ματς στην Κέρκυρα (Κέρκυρα – Λάρισα 1-1). Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ματς Λεβαδειακός – Λαμία (19:30). Τα αποτελέσμαστα και οι σκόρερ των αγώνων για την 10η ημέρα του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 4 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός-Ξάνθη 1-3

(88΄ Μάζουρεκ / 3΄, 8΄ Γέντρισεκ, 36΄ Μπρίτο) Ατρόμητος-Πανιώνιος 0-0 Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός 1-0

(86΄ Μουνάφο)



Κυριακή 5 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Πλατανιάς 5-1

(2′, 90′ Πάρντο, 19′ Μποτία, 32′ Σισέ, 68′ πέν. Ανσαριφάρντ – 88′ Παπανικολάου) Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα 4-3

(26΄ Μπαρτολίνι, 38΄ -αυτογκόλ Τζημόπουλος, 74΄ πέν. Ανιέτε, 86΄ Αλμπάνης / 31΄ Μαυροπάνος, 38΄, 90΄ + 4΄ Κόντε) Κέρκυρα-Λάρισα 1-1

(40΄ Γκόμες / 33΄ Κριζμάν) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0

(25΄ Λιβάγια)



Δευτέρα 6 Νοεμβρίου

19:30 Λεβαδειακός-Λαμία Η βαθμολογία (10 αγώνες) 1. Ατρόμητος 20

. ΑΕΚ 20

3. ΠΑΟΚ 18

4. Ολυμπιακός 17

5. Πανιώνιος 15

6. Λεβαδειακός 14 – 9αγ.

7. Παναθηναϊκός 13

. ΠΑΣ Γιάννινα 13

. Ξάνθη 13

10. Λαμία 11 – 9αγ.

11. Κέρκυρα 10

. Λάρισα 10

. Απόλλων Σμύρνης 10

14. Παναιτωλικός 9

. Αστέρας Τρίπολης 9

16. Πλατανιάς 6 * Ο Παναθηναϊκός άρχισε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς.

