Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τις εκτός έδρας φετινές αδυναμίες του έδειξε για έναν ακόμη αγώνα ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα της Super League. Οι «πράσινοι» σε αγώνα για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League ηττήθηκαν 1-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από τον Αστέρα Τρίπολης χάρη σε τέρμα του Μουνάφο στο 86′. Ο Αστέρας Τρίπολης βελτίωσε την θέση του στην κατάταξη, αφού πλέον είναι στην 11η θέση με 9 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός, που παρέμεινε χωρίς εκτός έδρας νίκη και τρεις ήττες στο παθητικό του, είναι 7ος με 13 βαθμούς. Τίποτα το ιδιαίτερο δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, με μοναδικές καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό μια κεφαλιά του Μολίνς στο 12΄ στην αγκαλιά του Αθανασιάδη και στο 32΄ προβολή του ίδιου λίγο άουτ. Στο 24΄ ο Αστέρας έχασε μια ευκαιρία όταν σουτ του Καλτσά η μπάλα κόντραρε στους αμυντικούς και βγήκε κόρνερ. Στο 41΄ ο Κουλιμπαλί βρέθηκε στο έδαφος με πόνους στην γάμπα του και αντικαταστάθηκε από τον Γιόχανσον. Μετά το 50′ το παιχνίδι έγινε πιο ζωηρό και όλα έδειχναν ότι ένα γκολ θα αρκούσε για να πάρει η ομάδα που θα το πετύχαινε τη νίκη. Την πρώτη καλή φάση έκανε ο Παναθηναϊκός στο 52΄, όταν σε ανάποδο ψαλιδάκι του Μολέντο η μπάλα κόντραρε στον στον Δουβίκα θα πέρασε έξω από την εστία του Αθανασιάδη. Η καλύτερη στιγμή του Αστέρα αλλά και του αγώνα ήταν στο 65′, όταν ο Γκοντό μόνος προ του Βλαχοδήμου κόπηκε από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Γκοντό είχε βγει και πάλι μόνος, αλλά ο διαιτητής έδωσε λανθασμένα οφσάιντ με υπόδειξη του βοηθού του.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 72΄ με τον Λουντ το σουτ του οποίου απέκρουσε με τις γροθιές ο Αθανασιάδης, αλλά ο Αστέρας ήταν αυτός που σκόραρε και πήρε τη νίκη, όταν στο 86΄ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τόνσο, ο Ιγκλέσιας έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο αμαρκάριστος Μουνάφο με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Διαιτητής; Κομίνης (Θεσπρωτίας) Κίτρινες: Κυριακόπουλος, Πασαλίδης, Τόνσο / Βιγιαφάνιες, Μολέδο, Κουρμπέλης Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Αθανασιάδης, Γιαννούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Πασαλίδης, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος (60΄ Μαντιντά), Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Τόνσο, Καλτσάς (82΄ Ιγκόρ), Δουβίκας (57΄ Γκοντό}. Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Βλαχοδήμος, Μολέδο, Κολοβέτσιος, Χουλτ, Κουλιμπαλί (41΄ Γιόχανσον), Σιλά, Χίλιεμαρκ (73΄ Καμπέσας), Κουρμπέλης, Λουντ, Βιγιαφάνιες (62΄ Μουνιέ), Μολίνς.

Ισοπαλία για Ατρόμητο και Πανιώνιο

Ισόπαλο 0-0 τέλειωσε το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανιώνιο στο Περιστέρι για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ατρόμητος που… σκόνταψε μετά από 5 συνεχείς νίκες, συνεχίζει να προηγείται στην κατάταξη με 20 βαθμούς και χωρίς να έχει δεχθεί τέρμα για 8 αγώνες, ενώ ο Πανιώνιος, μετά από δύο συνεχείς ήττες πήρε πολύτιμη ισοπαλία και είναι 4ος με 15β. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα γρήγορο παιγνίδι από τις δύο ομάδες που δημιούργησαν καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε κάποιο τέρμα. Την πρώτη καλή φάση δημιούργησε ο Πανιώνιος στο 6΄ με τον Ντουρμισάι που έκανε από καλή θέρση άστοχο σουτ, όπως και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ουάρντα για τον Ατρόμητο. Ο γηπεδούχος στο 10΄ είχε δοκάρι με κεφαλιά του Ουάρντα, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Γιαννούλη. Στο 23΄ ο Μάντσον γύρισε στον Ντιγκινί, που έκανε το σουτ αλλά ο γκολκίπερ του Πανιωνίου απέκρουσε. Στο 39′ ο Μανούσος για τον Ατρόμητο πιάνει σουτ άουτ, ενώ λίγο μετά σουτ του Μπουσουλάτζιτς, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Στο β’ μέρος οι δύο ομάδες συνέχισαν στον ιδιο ρυθμό με στόχο να σκοράρουν, κυρίως με σουτ τα οποία δεν είχαν την ανάλογη τύχη. Στο 53′ είχαμε άστοχο σουτ του Κόρμπος, στο 60΄ του Μπουσουλάτζιτς, στο 62΄του Μάντσον μπλόκαρε ο Κότνικ, στο 63΄ του Κιβρακίδη η μπάλα κόντραρε σε κόρνερ, ενώ στο 82΄ σε σουτ Μανούσου ο Κότνικ έδιωξε σωτήρια. Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο αφού και οι δύο ομάδες έπαξαν καλό ποδόσφαιρο, προσπάθησαν για το γκολ, δημιούργησαν ευκαιρίες και θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει. Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες κάρτες: Χατζηισαΐας / Σαββίδης Οι συνθέσεις των ομάδων: Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Ρισβάνης, Χατζηισαΐας, Γιαννούλης, Μάντσον, Μπουσουλάζιτς (69΄ Ούμπιντες), Βασιλακάκης (87΄ Μενσά), Ουάρντα, Ντιγκινί (69΄ Ντάουντα), Μανούσος Πανιώνιος (Μιχάλης Γρηγορίου): Κότνικ, Βλάχος, Μπανανά, Οικονόμου, Σαραμαντάς (65΄ Λάμπρου), Σιώπης, Κόρμπος, Μασούρας (84΄ Παπαγεωργίου), Μασούντ (76΄ Σαββίδης), Χατζισαφί, Ντουρμισάι

Η Ξάνθη πέρασε με νίκη από το Αγρίνιο

«Καταιγιστική» η Ξάνθη επικράτησε με 3-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο στη 10η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρία ματς. Το ματς δεν επιδέχεται ιδιαίτερης κριτικής, καθώς πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, η Ξάνθη είχε προηγηθεί ήδη 2-0 με δύο γκολ του Μπρίτο. Το πρώτο στο 3′ με πλασέ, μετά από γύρισμα του Λουσέρο και το δεύτερο στο 8′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Όποια προσπάθεια ανασυγκρότησης επιχείρησε να κάνει στη συνέχεια ο Παναιτωλικός, δεν είχε αποτέλεσμα και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 36′ δέχθηκε και τρίτο γκολ, με αριστερό σουτ του Γέντρισεκ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Αγρινίου, που για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι έβλεπε την ομάδα του να μην μπορεί να νικήσει μέσα στην έδρα της (δύο ήττες και μία ισοπαλία). Στο 49′ ο Παναιτωλικός έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Μίχαϊ, αλλά πέραν αυτού… ουδέν για το μεγαλύτερο διάστημα που ακολούθησε. Τα λεπτά κύλησαν με εντελώς μειωμένους τους ρυθμούς έως το 88′, όταν οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν με πλασέ του Μάζουρεκ από κοντά. Το 1-3 ήταν το τελικό σκορ, που αφήνει τον Παναιτωλικό για τέταρτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζαχαριάδης ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μόρας, Μίχαϊ, Μοράρ – Μεχία, Κασάδο, Μελιόπουλος, Ρότσε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κυριακίδης, Μίχαϊ, Μύγας, Μαρινάκης, Μπράβο (46′ Μπεχαράνο), Λόπες (46′ Πάουλο), Μάζουρεκ, Ρόσα, Ντίας, Μόρας (60′ Χαντάκιας), Μοράρ. ΞΑΝΘΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Ζίβκοβιτς, Μπαξεβανίδης, Ντε Λούκας, Λουσέρο, Σβάρνας, Τριάδης, Μεχία (69′ Μελιόπουλος), Λισγάρας, Κασάδο, Μπρίτο (86′ Κίκε), Γέντρισεκ (78′ Ρότσε). sports.in

