Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ακουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Η καμπίνα του αυτοκινήτου γέμισε καπνούς και αέρια και ένιωσα έντονα από την πίεσή τους…». Με τα λόγια αυτά, ο Λουκάς Παπαδήμος περιέγραψε στους άντρες της ΕΛ.ΑΣ όλα όσα αισθάνθηκε αμέσως μετά την έκρηξη του τρομοφακέλου στα χέρια του στις 25 Μαΐου. Το «Βήμα της Κυριακής» δημοσιεύει απόσπασμα από την κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού στους αστυνομικούς στις 31 Μαΐου, κατά την οποία περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν πριν όταν εξερράγη ο μηχανισμός ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Παπαδήμος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι από το σχήμα του φακέλου νόμισε ότι περιείχε ένα βιβλίο. «Ο φάκελος που μου είχε παραδοθεί λόγω του σχήματος και του όγκου του μου έδωσε την εντύπωση ότι περιείχε ένα βιβλίο το οποίο βρισκόταν από τη μία πλευρά του και η άλλη κενή. Ακολούθως άνοιξα τον φάκελο από την πλευρά που ήταν κενός σκίζοντάς τον με τα χέρια μου από άκρη σε άκρη. Κατόπιν της διάνοιξης του φακέλου τον έφερα κοντά στα μάτια μου προκειμένου να ελέγξω το περιεχόμενο αυτού» ανέφερε ο κ. Παπαδήμος, και συμπλήρωσε: Τότε διεπίστωσα ότι δεν περιείχε βιβλίο αλλά ένα κουτί που έμοιαζε με μεγάλη κασετίνα δισκετών CD. To κουτί εξωτερικά έφερε πλαστικό περιτύλιγμα το οποίο ήταν ερμητικά κλεισμένο πιθανόν με τη χρήση μηχανής. Στη συνέχεια το απομάκρυνα από τα μάτια και το στήθος μου, το έθεσα πάνω στα πόδια μου και επιχείρησα να διαρρήξω το πλαστικό περιτύλιγμα που σας προανέφερα». Ηταν εκείνη την ώρα, που σημειώθηκε η έκρηξη. «…Ακουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Η καμπίνα του αυτοκινήτου γέμισε καπνούς και αέρια και ένιωσα έντονα την πίεσή τους, καθ’ όσον το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινα τραντάχτηκε. Αισθάνθηκα οξύ πόνο και κάψιμο και αμέσως διαπίστωσα τα αίματα και τα τραύματα που είχα στο πρόσωπο» περιέγραψε ο κ. Παπαδήμος.

Ο 29χρονος Κωνσταντίνος Γιαγτζόγλου Η ίδια εφημερίδα παρουσιάζει και στοιχεία από το δικαστικό φάκελο της -αναφερόμενης από την ΕΛ.ΑΣ. «δράσης» του αναρχικού Κωνσταντίνου Γιαγτζόγλου. Ο 29χρονος φέρεται να έχει αποστείλει τόσο το τρομοδέμα που έσκασε στα χέρια του Λουκά Παπαδήμου αλλά και αυτά που έφτασαν στον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τα γραφεία του ΔΝΤ στο Παρίσι αλλά και σε άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ορισμένα εξ’ αυτών των δεμάτων εντοπίστηκαν στο κέντρο διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, πριν φτάσουν βγουν από τη χώρα και φτάσουν στα χέρια των Ευρωπαίων αξιωματούχων που αναγράφονταν ως παραλήπτες. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαγτζόγλου πήρε το δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του στον εφέτη ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας. Ο κατηγορούμενος έδωσε πολύωρη απολογία για όσα του καταλογίζει ο εφέτης στην υπόθεση των «τρομοδεμάτων» μετά το πέρας της οποίας, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. iefimerida

