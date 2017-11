Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, παραμονή της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βαροσίου, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών της Μητροπόλεως και πλήθους ευλαβών πιστών.

Στο τέλος του Εσπερινού έγινε η Λιτάνευση της εικόνας του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου και τελέστηκε Αρτοκλασία.

Ακολούθησε προσφορά ζεστής σούπας και κερασμάτων σε όλους τους παρευρισκόμενους.













