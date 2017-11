Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Ο Φελίπε Μάσα λέει «αντίο» στη F1 και αυτή τη φορά, τονίζει, είναι οριστικό.



Ο Βραζιλιάνος, που θα αποχωρήσει έπειτα από το τέλος αυτής της σεζόν, σκόπευε να πει το «αντίο» το 2016. Επέστρεψε όμως στη Williams όταν ο Βαλτέρι Μπότας πήγε στη Mercedes ως αντικαταστάτης του Νίκο Ρόμπεργκ. «Συμφώνησα να επιστρέψω αυτή τη σεζόν για να βοηθήσω τη Williams. Εχω απολαύσει τώρα τέσσερα υπέροχα χρόνια με την ομάδα, αλλά η καριέρα μου στην F1 θα φτάσει τελικά στο τέλος της αυτή τη σεζόν», ανακοίνωσε ο Μάσα, σύμφωνα με το BBC.



Ο 36χρονος έχει μπροστά του τα δύο τελευταία Grand Prix, στην πατρίδα του, τη Βραζιλία και το Αμπου Ντάμπι. «Θα είναι συγκινητικό, αλλά ανυπομονώ να τελειώσω ψηλά και ετοιμάζομαι για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου», δήλωσε. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Νοέμβριος 5th, 2017 at 13:02 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.