Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Η συγκεκριμενοποίηση των δράσεων για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, η οποία επετεύχθη στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 και αποτελεί το βασικό σχέδιο δράσης για την συγκράτηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C , αποτελεί το κεντρικό ζήτημα της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα που αρχίζει αύριο στην Βόννη, υπό την προεδρία των νησιών Φίτζι.



Οι διαπραγματεύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, μετά και την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την Συμφωνία. Στην Διάσκεψη, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, συμμετέχουν 197 χώρες, ενώ ο αριθμός των εκπροσώπων, των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών που θα βρεθούν αυτές τις μέρες στην Βόννη αναμένεται να ξεπεράσει τις 25.000. Αυτός ήταν και ο λόγος που τα Φίτζι, αν και έχουν την προεδρία της φετινής Διάσκεψης, δεν είχαν την δυνατότητα φιλοξενήσουν την διοργάνωση. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε διαδήλωση περίπου 7000 ατόμων, με κεντρικά συνθήματα τα υπέρ του περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα και κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Stop στον άνθρακα», «Τραμπ: Γενοκτονία του Κλίματος» και «Δολοφόνοι του Κλίματος = Δολοφόνοι των Ανθρώπων». Στην Διάσκεψη αναμένεται να δώσουν το «παρών» o Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η Καγκελάριος της Γερμανίας ‘Αγγελα Μέρκελ, αλλά και διάσημοι ακτιβιστές όπως ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ, οι ηθοποιοί Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ‘Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο σημερινός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν, ο οποίος θεωρείται ο βασικότερος «αντίπαλος» του Προέδρου Τραμπ στην πολιτική για το κλίμα. Στην συζήτηση θα λάβουν μέρος και εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς η τυπική αποχώρηση από την Συμφωνία θα ολοκληρωθεί έπειτα από τουλάχιστον τρία χρόνια. Την Συμφωνία έχουν συνυπογράψει σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από την Ρωσία, την Τουρκία, την Συρία και το Ιράν. Η Κίνα, η οποία είναι ο πρώτος ρυπαντής στον κόσμο, με τις ΗΠΑ στην δεύτερη θέση, αναμένεται να στηρίξει την Συμφωνία. Αναφερόμενη στην Διάσκεψη και στην στάση των ΗΠΑ, η γερμανίδα υπουργός Περιβάλλοντος Μπάρμπαρα Χέντρικς, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Focus τόνισε την ανάγκη να δοθεί «ένα μήνυμα αποφασιστικότητας» ότι η Συμφωνία για το Κλίμα δεν είναι διαπραγματεύσιμη και πρόσθεσε ότι η παγκόσμια δυναμική δεν μπορεί να ανακοπεί ούτε από την συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ. «Είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η αποχώρηση δεν θα έχει σχεδόν καμία συνέπεια στον πραγματικό κόσμο, διότι στις ΗΠΑ υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις υπέρ της προστασίας του κλίματος και στην Βόννη δεν θα δούμε μόνο μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και κυβερνήτες, δημάρχους και επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν να καταρρεύσουν οι δεσμεύσεις τους», σημείωσε η υπουργός.



Σε ό,τι αφορά την Γερμανία, η κυρία Χέντρικς δήλωσε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα θα επιτευχθεί ως το 2020 περιορισμός των εκπομπών CO2 μόνο κατά 32%, κάτω από την δέσμευση της κυβέρνησης για περιορισμό τουλάχιστον κατά 40%. Το ζήτημα απασχολεί άλλωστε ήδη και τις διερευνητικές επαφές των κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Η διεθνής κοινότητα των ακτιβιστών του κλίματος βασίζεται πάντως και στην πίεση που αναμένεται να ασκήσουν μικρά κράτη, όπως οι Νήσοι Φίτζι, καθώς αντιμετωπίζουν ήδη τις σοβαρές συνέπειες της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. «Μπορούμε να βασιστούμε στο ότι τα Φίτζι θα πιέσουν σημαντικά τις χώρες που ρυπαίνουν περισσότερο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Λοράνς Τουμπιανά, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα και ένας εκ των βασικών αρχιτεκτόνων της Συμφωνίας των Παρισίων, ως «Πρεσβευτής της Γαλλίας για το Κλίμα». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

