Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Ήττα για την ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών μέσα στη Θεσσαλονίκη από τον Ιωνικό με σκορ 63-61. Ενα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με την ομάδα των Γρεβενών να χάνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα

Ιωνικός-Πρωτέας Γρεβενών 35-30(20΄), 50-52(33΄), 63-61

ΑΠΣ Πτολεμαϊδα-Φίλιππος Βέροιας 12-18(10΄), 31-43(20΄), 45-65(30΄), 58-91

Ζέφυρος-Νικόπολη Πρέβεζας 17-10(10΄), 36-23(20΄), 53-35(30΄), 77-56

ΑΟΚ Βέροιας-Φαίακας Κέρκυρας 31-29(20΄), 43-47(30΄), 55-67

ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου 17-10(10΄), 35-29(20΄), 50-47(30΄), 69-68

ΓΕ Αγρινίου-Ικαροι Τρικάλων 68-72 Ρεπό: Εύαθλος Πολυκάστρου

Τα φύλλα των αγώνων: ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 58-91 Δεκάλεπτα: 12-18, 31-43, 45-65, 58-91

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι. – Τσούλης

ΑΠΣ Πτολεμαϊδα (Κυρατζής): Κλασίδης 5(1), Σειντής, Καλομενίδης 4, Εσπερίδης, Αργυρόπουλος, Τσολάκης 8, Σαχπαζίδης 6(2), Πανίδης 8, Πουτούκης, Αθανασιάδης 3, Σαρής 22(3), Μαστροδημήτρης 2.

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης) : Κοθράς 15(1), Μόρας 2, Τσιαγκλάκανος 17(3), Παραπούρας 17(4), Σουτζόπουλος 34, Καντάρκος 4, Τόκας Α, Τόκας Π, Βάλλιος, Τσεσμετζίδης, Μαρκόπουλος, Καβαργύρης 2. ΓΕ Αγρινίου-Ικαροι Τρικάλων 78-82 Δεκάλεπτα: 14-15, 29-35, 58-53, 78-82

Διαιτητές: Καμήτσος-Γερανιός

ΓΕ Αγρινίου (Φαράντος): Μπεκατώρος 8(2), Αϋφαντόπουλος, Βακουφτσής, Σταμουλάκης 11(3), Λιόκαυτος, Μπαρούχας 28(3), Σαπλαούρας, Τσώλος, Μπόσμος 9, Δάρλας 17(3), Βασιλείου 5, Βούλγαρης.

Ικαροι Τρικάλων (Μητσιάδης): Κορδέας, Φούντας Σ. 8(2), Στάνκοβιτς 7(2), Αργύρης 11(3),Μέξης, Χατζής 2, Ντούρβας 5(1), Μπαρμπαρούσης 5, Αργύρης 5, Φούντας 39(6), Θεοδώρου. ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 55-67 Δκάλεπτα : 19-17, 31-29, 43-47, 55-67

ΑΟΚ Βέροιας : Τρομπούκης 2, Σισμάνης 6, Γκανάς 3 (1), Βλάχος 11 (1), Μαυρίδης 4, Λέφας 5(1), Μπαρμπαρούσης 2, Χαατζηλαμπρινός 4, Γιαννουζάκος 14 (2)

Φαίακας Κέρκυρας : Χατζόπουλος 9, Βογιατζής 13 (3), Ματενίδης 10 (2), Νεδέλκος 6, Σπιτιέρης 3, Μακρίδης 9 (3), Περούλης 17 (1) ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου 69-68 Δεκάλεπτα: 17-10, 35-29, 50-47, 69-68

Διαιτητές: Τσιαπλής-Παπανικολάου Γ.

ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Γεωργίου 14, Ζαμπέτης 8 (2), Μπαρτζώκας 14, Καλφαλίδης, Καννής, Παπαγιάννης 2, Τσίγκας, Μάκης 9 (1), Παπανικολάου, Εξαρχόπουλος 10 (1), Φίλιος 2, Θώδης 10.

Νίκη Βόλου (Πρέκας): Διγενής, Παπαζήσης, Γεωργίου, Αναγνωστόπουλος 5, Καφάσης, Κουτινάς 28 (3),Τσαβές 6, Βλίντζος 3, Τσόλης 6, Λωρίτης, Παπακώστας 12, Τοκατλίδης. ΑΟΚ Βέροιας-Φαίακας Κέρκυρας 55-67 Δεκάλεπτα: 19-17, 31-29, 43-47, 55-67

Διαιτητές: Πετανίδου-Κουκουλεκίδης

ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης): Τρομπούκης 2, Σισμάνης 6, Γκανάς 3 (1), Βλάχος 11 (1), Μαυρίδης 4, Λέφας 5(1), Μπαρμπαρούσης 2, Χατζηλαμπρινός 4, Γιαννουζάκος 14 (2)

Φαίακας Κέρκυρας (Κοντογιάννης): Χατζόπουλος 9, Βογιατζής 13 (3), Ματενίδης 10 (2), Νεδέλκος 6, Σπιτιέρης 3, Μακρίδης 9 (3), Περούλης 17 (1).

Η βαθμολογία Φαίακας Κέρκυρας 8 291-247 44 Φίλιππος Βέροιας 7 308-254 54 ΑΓΣ Ιωαννίνων 7 313-260 53 Νίκη Βόλου 7 312-270 42 Ικαροι Τρικάλων 6 259-291 -32 Εύαθλος Πολυκάστρου 5 235-225 10 Ζέφυρος 5 283-285 -2 ΑΟΚ Βέροιας 5 256-270 -14 Ιωνικός 5 243-283 -40 ΑΠΣ Πτολεμαϊδα 5 258-327 -69 Νικόπολη Πρέβεζας 4 185-194 -9 ΓΕ Αγρινίου 4 207-223 -16 Πρωτέας Γρεβενών 4 177-198 -21 *Εύαθλος Πολυκάστρου, Πρωτέας Γρεβενών, Νικόπολη Πρέβεζας και ΓΕ Αγρινίου έκαναν το ρεπό τους. Η επόμενη αγωνιστική (5η, 12/11) Πρωτέας Γρεβενών-Ζέφυρος

Φαίακας Κέρκυρας-ΑΠΣ Πτολεμαϊδα

Νικόπολη Πρέβεζας-ΑΟΚ Βέροιας

Φίλιππος Βέροιας-ΑΓΣ Ιωαννίνων

Νίκη Βόλου-ΓΕ Αγρινίου

Ικαροι Τρικάλων-Εύαθλος Πολυκάστρου tsiotras.blogspot

