Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από 17 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2001, η ΑΕΚ θα βρεθεί ξανά σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο στην ιστορία της. Οι παίκτες του Σωτήρη Μανωλόπουλου νίκησαν με 73-69 και απέκλεισαν τον κάτοχο του τίτλου και πολυνίκη με 18 τρόπαια Παναθηναϊκό, στον νοκ άουτ ημιτελικό του θεσμού στο ΟΑΚΑ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2018 στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου Κρήτης και αντίπαλος της Ένωσης θα είναι ο Ολυμπιακός που νίκησε τον Άρη στο Αλεξάνδρειο με 56-49.

