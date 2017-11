Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Ο Κάρλες Πουτζδεμόν παραδόθηκε στις βελγικές αρχές, το πρωί της Κυριακής, είδηση που μετέδωσε πρώτο το βελγικό κρατικό κανάλι VRT και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και επίσημα.



Ο αποπεμφθείς ηγέτης της Καταλονίας και τέσσερα μέλη της κυβέρνησής του, που είχαν καταφύγει στις Βρυξέλλες, εμφανίστηκαν εθελοντικά στο αρχηγείο της βελγικής αστυνομίας, μαζί με τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Οι πέντε θα καταθέσουν αργότερα μέσα στην ημέρα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της βελγικής εισαγγελίας, Ζιλ Ντεζεμέπ, αναφέροντας ότι παραδόθηκαν στην ομοσπονδιακή αστυνομία και είναι υπό κράτηση από τις 9 το πρωί (τοπική ώρα), αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Το πρωί της Δευτέρας ο δικαστής θα εκδώσει την απόφασή του για την τύχη τους, κάτι που μπορεί να σημαίνει από σύλληψη και προφυλάκιση, μέχρι να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.



Ο Πουτζδεμόν είχε φύγει από τη Βαρκελώνη για τις Βρυξέλλες την περασμένη Δευτέρα. Σε βάρος του ιδίου και των τεσσάρων συνεργατών του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης την Παρασκευή. Ο Πουτζδεμόν είχε ζητήσει να καταθέσει μέσω τηλεδιάσκεψης, κάτι που όμως απέρριψε η ισπανική δικαιοσύνη. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Νοέμβριος 5th, 2017 at 20:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.