Νοέμβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Αυξάνεται το επιτόκιο με το οποίο θα υπολογίζονται στο εξής οι προσαυξήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ, ενώ επιβάλλεται τόκος υπερημερίας και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων του Δημοσίου, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν άτοκες. Τις αποφάσεις αυτές έλαβε πρόσφατα, σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, διαχωρίζοντας παράλληλα το επιτόκιο που εφαρμόζεται στους διακανονισμούς χρεών από αυτό που επιβαρύνει τις ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.



Αναλυτικά έως τώρα, τόσο οι διακανονισμοί χρεών από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) όσο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονταν με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο που είναι 5,25%. Στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ που ελήφθη στις 17 Οκτωβρίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα τοκίζονται με το επιτόκιο υπερημερίας που είναι 6% το χρόνο, ενώ το επιτόκιο στις ρυθμίσεις παραμένει στο 5,25%. Με την ίδια απόφαση επεκτείνεται η επιβολή τόκων, εκτός από τους ιδιώτες και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου 2017 διαμορφώνονται στα 298,2 εκατ. ευρώ. Έτσι, το Δημόσιο, όπως και οι ιδιώτες, θα πληρώνει τόκο 5,25% για τις οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση και 6% για τις ληξιπρόθεσμες, μη ρυθμισμένες. Η επιβολή τόκων στις οφειλές του Δημοσίου αποφασίστηκε σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας του 2011 η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 2013 με το νόμο 4152. Σύμφωνα, δε, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, αν η επιβολή τόκων στο Δημόσιο είχε ξεκινήσει το 2013, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, η επιχείρηση θα είχε λαμβάνειν επιπλέον 33,9 εκατ. ευρώ από τόκους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κρατικών φορέων.



Υπενθυμίζεται ακόμη ότι με το νόμο 4455/2017 (άρθρο 16), επιτράπηκε στο Δημόσιο να χορηγεί προκαταβολή για την κατανάλωση ρεύματος των φορέων της γενικής κυβέρνησης και σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΗ εισέπραξε προκαταβολικά τον περασμένο Φεβρουάριο 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές του Δημοσίου προς την επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης στις 8 Μαρτίου, ήταν τότε 100 εκατ. ευρώ. Η απόφαση για επιβολή τόκων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου θα εφαρμοστεί στην πράξη ύστερα από τρεις μήνες, καθώς το διάστημα αυτό απαιτείται για να καταγραφούν οι παροχές του Δημοσίου και να επιμερισθούν οι οφειλές. AΠΕ/ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Νοέμβριος 5th, 2017 at 21:06 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.