Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη στιγμή που ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, προαναγγέλλει σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο για την επόμενη σχολική χρονιά και νέο εισαγωγικό σύστημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το υπουργείο μελετά το ενδεχόμενο δραστικών αλλαγών και στις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου . Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο από τη χρονιά που τρέχει μάλιστα, να μειωθούν τα εξεταζόμενα μαθήματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου σε τέσσερα και να προστεθούν δύο επιπλέον εβδομάδες στο σχολικό έτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση για μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων για την απόκτηση του απολυτηρίου ανήκει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) το οποίο είχε προτείνει τα μαθήματα αυτά να είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και η Βιολογία. Όσον αφορά στα υπόλοιπα μαθήματα, αυτά θα εξετάζονται γραπτώς κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων.

Σχετικά με την παράταση της σχολικής χρονιάς, αυτή σύμφωνα με το δημοσίευμα προκύπτει από την αύξηση των διδακτικών ωρών λόγω της περικοπής των εξεταζόμενων μαθημάτων στις εξετάσεις για το απολυτήριο. Όπως σημειώνεται πάντως οι παραπάνω αλλαγές, στην περίπτωση που εφαρμοστούν θα διαρκέσουν μόνο για δύο χρόνια καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργού Παιδείας, από το 2019 θα εφαρμοστεί νέο πρόγραμμα για την Γ΄Λυκείου. Πάντως σημειώνεται ότι η ίδια επιλογή για μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων είχε γίνει και για το Γυμνάσιο πριν από δύο χρόνια, επί υπουργίας Φίλη, μόνο που τότε ως τέταρτο μάθημα επιλέχθηκε η Φυσική αντί της Βιολογίας. iefimerida

