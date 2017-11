Νοέμβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέες αλλαγές στα διόδια όπου έπειτα από μελέτη προβλέπεται να μπει ενιαίο σύστημα για κάρτες προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης. Όπως τόνισε μάλιστα ο κ. Σπίρτζης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ έχει ολοκληρωθεί ήδη η μελέτη και μέσα στην χρονιά θα διεξαχθεί διαγωνισμός για να μπει το σύστημα για κάρτες. «Θα μπορεί ο πολίτης από το e-banking ή μέσω κινητού, να μη στέκεται στις ουρές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σπίρτζης. Παράλληλα, αναφέρθηκε ξανά και στην αλλαγή που είχε εξαγγείλει ως προς τον τρόπο υπολογισμού της τιμής των διοδίων με τους οδηγούς να πληρώνουν το ποσό που αντιστοιχεί χιλιομετρικά από την είσοδο σε αυτοκινητόδρομο μέχρι την έξοδο. Όπως τόνισε μάλιστα με αυτό τον τρόπο θα επέλθει μείωση στις τιμές των διοδίων.

Επίθεση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το ηλεκτρονικό εισιτήριο «Από τη στιγμή που η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν επέτρεψε στον ΟΑΣΑ, με μια ηλεκτρονική αίτηση και τα αντίστοιχα στοιχεία, να αποστέλλει ταχυδρομικά την κάρτα, ο κόσμος θα είχε την ταλαιπωρία που είχε, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει η αυτοπρόσωπη παρουσία», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών αναφερόμενος στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και πρόσθεσε: «αν μια Αρχή έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ ιδιωτικών Οργανισμών και δημόσιων Οργανισμών τότε υπάρχει θέμα». Επίσης, ανέφερε ότι η ταλαιπωρία των πολιτών έχει τελειώσει, έχουν εκδοθεί 180.000 προσωποποιημένες κάρτες και στις 15 Νοεμβρίου θα είναι όλα έτοιμα. «Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει προσπαθήσει η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων να ξαναδεί το αίτημα των ανθρώπων που θέλουν να τούς ταχυδρομείται η κάρτα και ελπίζω επιτέλους να υπάρξει καλή ενημέρωση στους πολίτες και να μην σπεύδουν όλοι να βγάλουν προσωποποιημένη κάρτα» είπε και εξήγησε ότι προσωποποιημένη κάρτα «πρέπει να βγάλουν μόνο όσοι επιδοτούνται για τη μετακίνησή τους ή που θέλουν να έχουν τη μηνιαία πιο φτηνή κάρτα ή που έχουν μια ειδική μεταχείριση, όπως όσοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο». Τέλος, ο κ. Σπίρτζης σημείωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η λαθρεπιβίβαση, αλλά τα κυκλώματα στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών. «Η λαθρεπιβίβαση δεν είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό όσο διαφημίζεται. Αυτό που είναι σε μεγάλο ποσοστό είναι τα κυκλώματα και τα πλαστά εισιτήρια» τόνισε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην Taxibeat Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει με την Taxibeat ο υπουργός Υποδομών εξήγησε ότι δεν υπάρχει προσωποποιημένη κόντρα και ότι υπήρξε και συνάντηση σε καλό κλίμα με ανθρώπους της εταιρείας. Αναφερόμενος στο ζήτημα της φορολογίας τόνισε: «Εργαζόμαστε για τη θέσπιση πλαισίου για τις συγκεκριμένες εταιρείες γενικά. Όχι κάποιον συγκεκριμένα». Ειδικότερα μιλώντας για την Taxibeat ο κ. Σπίρτζης δήλωσε ότι εταιρεία συνεργάζεται με εξωχώριες εταιρείες και σημείωσε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί όπως είπε δεν δεν μπορεί οποιαδήποτε να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και να αγνοεί τη νομοθεσία, και να μην αποδίδει στην Ελλάδα τους φόρους που πρέπει, στέλνοντας τα έσοδά σε offshore, γλιτώνοντας φόρους. Για το ζήτημα αυτό μάλιστα ο κ. Σπίρτης επιτέθηκε και στον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι έβγαλε διάγγελμα υπέρ της Taxibeat αγνοώντας τα παραπάνω. Τέλος, ο υπουργός Υποδομών δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια να θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για τις εταιρείες ταξί και σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν γνώριζε κανείς πόσες δραστηριοποιούνται στην χώρα και αν απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς. iefimerida

