Ακόμη μία «σαρωτική» νίκη πραγματοποίησε η εφηβική ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών,αυτή τη φορά μέσα στο κλειστό των Σερβίων απέναντι στην ομάδα της Αναγέννησης, με σκορ 92-42.



Στον πάγκο της ομάδας των Γρεβενών, κάθισε ο Σάκης Γκανάτσιος, αφού ο κανονικός προπονητής των Γρεβενών, Αλέξης Κατσάλης, απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Μετά την λήξη του παιχνιδιού, οι έφηβοι του Πρωτέα, σε ανοιχτή ψηφοφορία, ανακήρυξαν τον Γιάννη Βασιλόπουλο ως τον πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Τσιαπλης, Λυγούρας

Τα δεκάλεπτα: 8-29, 16-52, 31-70 και 42-92

ΥΓ: Μετά την λήξη του παιχνιδιού, οι παίκτες από τα Γρεβενά, επιδόθηκαν στο πίγκ πογκ!



































