Η τρόικα, υπό την αρχική της μορφή, πνέει τα λοίσθια όπως φαίνεται, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται στις συζητήσεις για την ενίσχυση του ESM και τον μελλοντικό του ρόλο στην ευρωζώνη. Σημειώνει παράλληλα ότι δεν έχει πλέον μέλλον η τρόικα, επισημαίνοντας ότι το ΔΝΤ δεν θέλει να διαδραματίσει τόσο διακριτό ρόλο στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει νέο δάνειο στη χώρα μας.



Η FAZ διαπιστώνει κάμψη του ενδιαφέροντος για το σχέδιο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σχετικά με τον ρόλο του ESM, παρά την επαναφορά της πρότασης σε άρθρο του επικεφαλής της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, στη γαλλική εφημερίδα les Echos. «Ναι μεν στο άρθρο ο Βάιντμαν συντάσσεται με την ιδέα Σόιμπλε καλώντας τον ESM να αποκτήσει περισσότερο βάρος στον δημοσιονομικό έλεγχο λόγω του ότι η Κομισιόν ασκεί η ίδια πολιτική και δεν είναι κατάλληλη γι αυτό, όμως το αίτημα μετατροπής του σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δεν φαίνεται να ενθουσιάζει και τόσο τις Βρυξέλλες», αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα. «Ισως επειδή ο ESM ως θεσμός, εάν έπρεπε να επιτηρεί τη δημοσιονομική πολιτική θα οδηγούνταν στις ίδιες προβληματικές καταστάσεις, όπως και η Κομισιόν. Η συζήτηση για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του βρίσκεται αντίθετα σε πλήρη εξέλιξη. Το ότι θα πρέπει να ενισχυθούν, κανείς δεν το αμφιβάλλει. Ανοιχτό αντίθετα παραμένει τι ακριβώς θα πρέπει να αναλάβει και τι όχι», συνεχίζει η FAZ, σύμφωνα με την Deutsche Welle. «Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ενισχυθεί η σημασία του για μεταρρυθμιστικά και δανειακά προγράμματα. Διότι το κατασκεύασμα με την τρόικα, που βιαστικά εφευρέθηκε στην ευρωκρίση, δεν έχει πλέον μέλλον υπό την αρχική του μορφή. Το ΔΝΤ δεν θέλει να διαδραματίσει ρόλο τόσο διακριτό, όπως στο παρελθόν, στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα μάλιστα δεν πρόκειται να δώσει νέο δάνειο», τονίζει το δημοσίευμα.



Παράλληλα η FAZ σημειώνει ότι και η ΕΚΤ θέλει να αποσυρθεί από την επιτήρηση κρατών σε πρόγραμμα. «Σε περίπτωση που στο εγγύς ή απώτερο μέλλον προκύψουν δημοσιονομικές δυσκολίες, τότε δύο θεσμοί θα μπορούσαν να συντρέξουν: η Κομισιόν και ο ESM μαζί για την επιτήρηση του προγράμματος, και ο ESM μόνος του για την χορήγηση δανείου», καταλήγει η γερμανική εφημερίδα. iefimerida loading…

