Νοέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Ο χειμώνας ήρθε και πλέον η καθημερινότητά σας είναι σε βασικές γραμμές η ίδια. Μεταξύ των πολλών σας δραστηριοτήτων, θέλετε να πάτε να γυμναστείτε. Αλλά το να βγείτε από το σπίτι ενώ κάνει κρύο δεν σας φαίνεται και πολύ καλή ιδέα. Ετσι, αποφασίζετε να αφήσετε τη γυμναστική για αύριο. «Μια μέρα είναι», σκέφτεστε, «δεν έγινε και κάτι». Και το αύριο γίνεται μεθαύριο και κάπως έτσι έχετε να γυμναστείτε πέντε μέρες.



Υπάρχουν, λοιπόν, πέντε απλοί τρόποι να σηκωθείτε από τον καναπέ και να βάλετε τα αθλητικά σας. Ασκηθείτε με έναν φίλο Μπορεί το πρόγραμμα και των δύο να είναι φορτωμένο, ωστόσο, μπορείτε να βρείτε μια κοινή ώρα και να γυμναστείτε μαζί. Ο ένας παρακινεί τον άλλον και κάπως έτσι καταλήγετε να πάτε γυμναστήριο ή για τρέξιμο. Βέβαια, υπάρχει και η πιθανότητα να καταλήξετε για σουβλάκια και ταινία, αλλά καλύτερα προτιμήστε την άσκηση.



Κάντε την άσκηση πρωινή ρουτίνα Ναι, είναι δύσκολο αλλά όλα είναι θέμα συνήθειας. Μπορεί να μην είστε πρωινός τύπος, μπορεί να έχει κρύο, αλλά έρευνα του Health Psychology έδειξε πως είναι πιο εύκολο να δημιουργήσετε μια συνήθεια το πρωί, όταν και τα επίπεδα κορτιζόλης είναι υψηλότερα. Ετσι, αντί να βάλετε το γυμναστήριο μετά τη δουλειά, βάλτε το πρωί. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από πρωινό TRΧ ή Yoga. Φορέστε αθλητικά ρούχα που θέλετε να… δείξετε Κι όμως είναι ένας τρόπος. Το καινούργιο σας κολάν είναι τέλειο και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το δείξετε από το να ανεβείτε στον διάδρομο. Βάλτε στόχους ενόψει γιορτών Τα Χριστούγεννα έρχονται και εσείς θέλετε να είστε υπέροχοι στην αλλαγή του χρόνου. Χαμόγελα, δυνατό και καλλίγραμμο σώμα και έτοιμοι για το νέο έτος. Οπότε, κάντε πλάνο και προσπαθήστε να μείνετε πιστοί. Γυμναστείτε σπίτι Οταν είναι το κρύο τσουχτερό και δεν θέλετε να βγείτε από τη ζέστη του σπιτιού σας, υπάρχει και άλλη λύση… Γυμναστείτε εκεί. Πάρτε στρώμα και βάλτε βιντεάκια στο Youtube. Απλό. iefimerida loading…

