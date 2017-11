Νοέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Το υπουργείο Οικονομικών όρισε νέες μειωμένες τιμές ζώνης σε 2 περιοχές του Ψυχικού.



Οι νέες αντικειμενικές αξίες ισχύουν από τις 8 Ιουνίου 2016 και ο επανακαθορισμός τους, έγινε με σκοπό τη συμμόρφωση με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε ακυρώσει τις αναπροσαρμογές που είχαν γίνει τον Ιανουάριο του 2016, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, η τιμή στη Β΄ ζώνη Ψυχικού μειώνεται κατά 22,3% (από 5.150 ευρώ/τμ στις 4.000 ευρώ/τμ) και η τιμή στη ΣΤ΄ζώνη κατά 10,5% (από 4.300 ευρώ/τμ στις 3.850 ευρώ/τμ). Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών για τις συγκεκριμένες περιοχές οδηγεί σε νέα εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ καθώς οι νέες τιμές ζώνης ισχύουν από 8/6/2016. Πιο αναλυτικά, η υπουργική απόφαση προβλέπει, σύμφωνα με το ΑΠΕ:



Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2016), κατά το μέρος της που αφορά τις Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, ως εξής: α) για την Β΄ ζώνη Ψυχικού σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ β) για την ΣΤ΄ ζώνη Ψυχικού σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (3.850) ευρώ. iefimerida loading…

