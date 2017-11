Νοέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Το Groupe Renault επέλεξε την Ελλάδα για την Παγκόσμια Δημοσιογραφική Παρουσίαση του νέου Dacia Duster και έτσι η χώρα μας θα φιλοξενήσει 500 δημοσιογράφους απ’ όλο τον κόσμο για περισσότερο από ένα μήνα. Οι δημοσιογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν το νέο μοντέλο σε διαδρομές της Ανατολικής Αττικής και φυσικά να έρθουν σε επαφή με πολλές από τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας.



Το Duster, αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα μοντέλα της Dacia, ξεχωρίζοντας για τον χαρακτήρα του, τις δυνατότητες του εντός και εκτός ασφάλτου, αλλά και το κορυφαίο value for money. Με επίκεντρο την πανέμορφη περιοχή γύρω από το Σούνιο, από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, δημοσιογράφοι από ελληνικά και διεθνή μέσα θα έχουν την ευκαιρία να έχουν την πρώτη οδηγική γνωριμία με τη 2η γενιά του εξαιρετικά δημοφιλούς μοντέλου. Οι καλές καιρικές συνθήκες, το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και η πολύ καλή πορεία του μοντέλου στην Ελληνική αγορά, αποτέλεσαν βασικά στοιχεία που οδήγησαν την Dacia σε αυτή την επιλογή. Από την πλευρά της η Ελληνική αντιπροσωπεία (Teoren) σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή της χώρας μας και να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τον καλύτερο τρόπο. Σημαντική συμβολή στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιλογή της χώρας μας είχε και η ασφαλιστική εταιρεία Μινέττα η οποία ανέλαβε την ασφάλιση των αυτοκινήτων για τις ανάγκες της εκδήλωσης.



Η πραγματοποίηση της Παγκόσμιας δημοσιογραφικής παρουσίασης του νέου Duster στη χώρα μας αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε στο μέλλον η χώρα μας να φιλοξενήσει και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις, κάτι που –σπάνια- έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά συμβαίνει και τώρα με την παρουσίαση του νέου Porsche Cayenne στην Κρήτη. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Νοέμβριος 4th, 2017 at 11:06 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.