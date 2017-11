Νοέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δημοσιεύθηκε η τροπολογία βάσει της οποίας παρατείνεται η προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017. Η τροπολογία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου για τις ρυθμίσεις παιγνίων. Η παράταση είχε ζητηθεί μετ’ επιτάσσεως από τους φορείς με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών να ζητά μάλιστα παράταση πέντε μηνών, με το επιχείρημα ότι φορολογούμενοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν. Πράγματι, τα αποτελέσματα της ρύθμισης κρίνονται, έως τώρα, ιδιαιτέρως ικανοποιητικά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ενώ προσδοκάται ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των φορολογούμενων στην ολιγοήμερη παράταση που εγκρίθηκε. Ειδικότερα, με βάση τα τελευταία στοιχεία, έως σήμερα, περισσότεροι από 100.000 φορολογούμενοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, ενώ το σύνολο των εισοδημάτων που έχουν αποκαλυφθεί οικειοθελώς υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Το ύψος των φόρων που έχουν βεβαιωθεί βάση της ρύθμισης ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Τι προβλέπει η τροπολογία ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» Τίτλος: «Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται ολιγοήμερη παράταση για την υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-60 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), προς διευκόλυνση των φορολογουμένων λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την υπαγωγή σε αυτή. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.6.2017 μέχρι και τη λήξη της παραταθείσας με τον παρόντα νόμο προθεσμίας εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσθετων φόρων, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α’ 80). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Άρθρο … Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης 1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α’ 80), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου τετάρτου του ν. 4490/2017 (Α’ 150), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και την 15.11.2017.» 2.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, η φράση «δεκαπέντε (15)» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5)». β. Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 3. του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, όπου αναφέρεται η φράση «δεκαπέντε (15)» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5)». γ. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται για εντολές ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), που κοινοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. 3. Κατ’ εξαίρεση, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δηλώσεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4446/2016, έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013. 4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 31.10.2017. Α.Τ , in

