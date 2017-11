Νοέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Αφράτη συνταγή που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Υλικά για 4 άτομα 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

430 γραμμάρια (2 φλιτζάνια) ζάχαρη άχνη

4 αυγά

225 γραμμάρια (1 1/2 φλιτζάνια) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

85 γραμμάρια (1 φλιτζάνι) καρύδα τριμμένη

3 κουταλιές του γλυκού ξύσμα λεμονιού

60 ml (1/4 φλιτζάνι) φρέσκο ​​χυμό λεμονιού από 2, 5 μικρά λεμόνια

Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα Εκτέλεση Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Παίρνετε ένα τετράγωνο ταψί και τοποθετείτε ένα φύλλο λαδόκολλας. Λιώνετε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Αφαιρέστε από την εστία όταν λιώσει. Ανακατέψτε το λιωμένο βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Προσθέστε τα αυγά ένα ένα ανακατεύοντας και αναδεύετε μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Κοσκινίστε το αλεύρι πάνω από το μείγμα των αυγών και ανακατεύετε καλά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Ανακατέψτε την καρύδα, το ξύσμα λεμονιού και το χυμό λεμονιού και το ρίχνετε στο μείγμα μπράουνις ανακατεύοντας. Στη συνέχεια απλώστε το μείγμα μπράουνις στο ταψί. Ψήστε για 30 λεπτά με αντιστάσεις στους 180 βαθμούς. Αφήστε το στο ταψί να κρυώσει εντελώς. Κόψτε σε κομμάτια και πασπαλίστε άχνη ζάχαρη.

