Νοέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Για την τελευταία αγωνιστική του Α’ γύρου του εφηβικού πρωταθλήματος ο Κεραυνός Αγίου Γεωργίου έπαιξε με την ομάδα του Φοίνικα Πτολεμαϊδας.

Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση, η ομάδα του Δημήτρη Μπακατσή, με ηγέτη για ακόμα μία φορά τον Νίκο Γαβρίδη, το πάλεψε, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε, αν και ήταν κοντά στο σκόρ.

Διαιτητές: Παπανικολάου, Μαρινέλης

Τα δεκάλεπτα:15-16, 23-29, 44-44, 60-70 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΔΑΔΑΛΗΣ Β.,ΠΟΡΑΒΟΣ Γ.,ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. 5, ΑΛΚΟ Κ.,ΓΑΒΡΙΔΗΣ Ν. 23 (3),ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.,ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γ.,ΓΚΟΛΙΑΣ Α. 13 (3),ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Β.,ΚΑΤΣΑΝΟΣ Τ. 10 (2),ΒΑΣΔΑΡΗΣ Θ. 7,ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΣ Δ. 2 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ Σ.,ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Κ. 20 (3),ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ. 12, ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ Δ., ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ. Δ., ΔΗΜΟΥ Σ. 20, ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Π. 12, ΧΑΪΤΙΔΗΣ Σ. , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 6

