Νοέμβριος 4th, 2017

Η Ρωσία έχει αρχίσει να προετοιμάζει τις ένοπλες δυνάμεις της για μια μελλοντική πολεμική σύρραξη, που είναι ολοένα και πιθανότερο να λάβει χώρα στο διάστημα, λέει ένας υψηλόβαθμος γερουσιαστής στη Μόσχα. Ο πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας της Γερουσίας και πρώην αρχηγός της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας, Βίκτωρ Μποντάρεφ, τόνισε ότι ο πόλεμος που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στη Συρία κατά του λεγόμενου «Ισλαμικού Κράτους» απέδειξε την αυξανόμενη σημασία που θα έχει στις μελλοντικές συρράξεις η αεροδιαστημική τεχνολογία. Ο υποπτέραρχος ε.α. είπε ότι η χρήση προηγμένων συστημάτων αναγνώρισης στόχων και εξελιγμένων πυραύλων κρουζ επέκτεινε το παραδοσιακό πεδίο των μαχών εκτός της γήινης ατμόσφαιρας. «Την τελευταία διετία κατακτήσαμε την ικανότητα διεξαγωγής πολέμων μ’ έναν νέο τρόπο. Η πολεμική εκστρατεία στη Συρία δείχνει ότι όλοι οι μελλοντικοί πόλεμοι δεν θα διεξάγονται μόνον στον αέρα, αλλά και στο διάστημα. Ο αρμόδιος τομέας των ενόπλων δυνάμεων θα έχει προτεραιότητα», δήλωσε ο Μποντάρεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.



«Θα είναι ένας πόλεμος τεχνολογίας αιχμής. Ήδη είναι σαφές ότι θα είναι πρακτικά αδύνατο να περιοριστεί η διεξαγωγή του πολέμου με τουφέκια και πολυβόλα», πρόσθεσε. Παρεμβαίνοντας υπέρ του συμμάχου της Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας η Μόσχα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει ορισμένα από τα νέα οπλικά της συστήματα -πάνω από 600 τον αριθμό- σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει τον περασμένο Αύγουστο ο υφυπουργός Άμυνας Γιούρι Μπορίσοφ. Mεταξύ των συστημάτων αυτών περιλαμβάνονται το νέο θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού ΒΜPT-2, γνωστό και ως «Εξολοθρευτής», η φουτουριστική στολή θωράκισης των στρατιωτών ονόματι Ratnik, αλλά και τα τελευταία μοντέλα βαλλιστικών πυραύλων κρουζ. Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν θέσεις του «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία με υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ 3Μ-54 Καλιμπρ, που εκτοξεύτηκαν από υποβρύχια στη Μεσόγειο ή την Κασπία καθώς και με πυραύλους KH-101 που εκτοξεύθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS. Οι πύραυλοι αυτοί καθοδηγούνται από ένα εξελιγμένο δίκτυο δορυφόρων γνωστό ως GLONASS – τη ρωσική απάντηση στο αμερικανικό GPS. Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη των ρωσική επιχειρήσεων στη Συρία η Μόσχα εστίασε τουλάχιστον δέκα δορυφόρους προκειμένου να χαρτογραφήσουν λεπτομερειακά τα πεδία των μαχών.



«Η Ρωσική επέμβαση στη Συρία αποδείχθηκε επικερδής για τη χώρα», ανέφερε σε πρόσφατη ανάλυσή του το Stratfor. «Η Μόσχα διασφάλισε την επιρροή και την παρουσία της στη Συρία και επέκτεινε την επιρροή της στη Μέση Ανατολή, όπου θεωρείται ολοένα και περισσότερο σημαντικός παίκτης στην περιοχή. Ενώ τα πεδία των μαχών στη Συρία επέτρεψαν στη Ρωσία να δοκιμάσει τις στρατιωτικές δυνάμεις, τον εξοπλισμό και τις στρατηγικές της καθώς συνεχίζει να αναζητεί τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δυνάμεών της στις μάχες». iefimerida loading…

