Νοέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Την ώρα που έχει εκδοθεί σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ο Κάρλες Πουτζδεμόν απηύθυνε έκκληση για ενωμένο πολιτικό μέτωπο στην Καταλονία, στις εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου.



«’Ηρθε η ώρα να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι δημοκράτες. Για την Καταλονία, για την ελευθερία των πολιτικών κρατουμένων και για την δημοκρατία», έγραψε ο καθαιρεθείς ηγέτης της ισπανικής περιφέρειας, με hashtag «llistaunitaria.cat», μια ιστοσελίδα που καλεί τα κόμματα να κατέβουν ενωμένα στις κάλπες εναντίον της κυβέρνησης της Μαδρίτης. Την Παρασκευή ο Πουτζδεμόν, που έχει καταφύγει στο Βέλγιο μετά την καθαίρεση της κυβέρνησης της Καταλονίας, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές από τις Βρυξέλλες.



Σε βάρος του ίδιου και τεσσάρων εκ των υπουργών του, που επίσης είναι στο Βέλγιο, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. iefimerida loading…

